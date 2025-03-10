"التموين" تطلق برنامجًا لتعزيز القيمة الغذائية للخبز البلدي المدعم

تعقد وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الإثنين، مؤتمر صحفي حول "البرنامج الوطني لدعم رغيف الخبز البلدي المدعم بالمغذيات الأساسية"، وذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي.

يأتي ذلك بحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وعدد من المسؤولين الحكوميين، والخبراء الدوليين، وممثلي وسائل الإعلام.

ويهدف المؤتمر إلى إطلاق البرنام القومي لتعزيز الخبز البلدي التمويني للوقاية من الانيميا، عبر إضافة المغذيات الأساسية مثل الفيتامينات، الحديد، وحمض الفوليك، وذلك لمكافحة نقص المغذيات وتحسين الصحة العامة، لا سيما للفئات الأكثر احتياجًا.

ويأتي هذا ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز الأمن الغذائي، من خلال تطوير سياسات دعم الغذاء لضمان تحسين صحة المواطنين، وتقليل معدلات الإصابة بأمراض سوء التغذية مثل الأنيميا، التي تؤثر على فئات واسعة من المجتمع المصري، وخاصة الأطفال والنساء.

حيث أن هناك آليات تنفيذ تابعة للبرنامج والتي سيتم من خلالها توفير الخبز المدعم بالمغذيات الأساسية في 13 محافظة، وهي المحافظات الأعلى في معدلات الإصابة بالأنيميا.

وتدريب 600 من العاملين بالمطاحن على مستوى الجمهورية، لضمان جودة الإنتاج وفق المعايير الصحية المطلوبة، وتعزيز صناعة الخبز، بما يضمن توفير منتج صحي وآمن للمواطنين.

حيث تشير الإحصائيات إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالأنيميا بين الفئات المختلفة، حيث بلغت:

33.6% بين الفتيات من 9 إلى 19 عامًا.

43% بين الأطفال من 6 أشهر إلى 5 سنوات.

37% بين السيدات في سن الإنجاب من 19 إلى 49 عامًا.

كما يمثل البرنامج خطوة مهمة في تحقيق الأمن الغذائي وتحسين جودة الحياة، حيث يسهم في تقليل معدلات الإصابة بالأنيميا وأمراض سوء التغذية، التي تؤثر على النمو البدني والعقلي للأطفال، وتقلل من كفاءة العمل والإنتاجية بين البالغين.

ويؤكد هذا التعاون بين وزارة التموين وبرنامج الأغذية العالمي التزام الدولة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في ما يتعلق بالقضاء على الجوع وتحسين التغذية وتعزيز الصحة العامة للمواطنين.

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