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رياضة

بالتزامن مع أزمة القمة 130، هاني أبو ريدة رئيسًا لاتحاد شمال أفريقيا

هاني أبو ريدة، فيتو
هاني أبو ريدة، فيتو

انتخب اليوم اتحاد شمال أفريقيا هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم رئيسا له، حيث تم الإعلان عن القرار أثناء أزمة مباراة القمة 130 بين الأهلي والزمالك والتي أعلن الأحمر عدم خوضه للقاء.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية لـاتحاد شمال أفريقيا الذي عقد اليوم بالقاهرة بالتوازي مع اجتماعات اتحادات مناطق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

ومن المقرر أن تجتمع الاتحادات الأفريقية غدًا في اجتماع غير عادي لانتخاب رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF إضافة إلى أعضاء مجلس الاتحاد الدولي FIFA عن قارة أفريقيا.

وتُعقد الجمعية العمومية غير العادية لكاف، غدا الأربعاء في القاهرة، وتتضمن إجراء الانتخابات على رئاسة الاتحاد وأعضاء اللجنة التنفيذية وممثلي كاف في فيفا.

وأشاد عدد كبير من الوفود المشاركة في فعاليات الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي، بحفاوة الاستقبال من المسؤولين عن الكرة المصرية برئاسة أبوريدة.

أبو ريدة يرحب بإنفانتينو، فيتو
أبو ريدة يرحب بإنفانتينو، فيتو

 

أبو ريدة يستقبل موتسيبي

واستقبل أبوريدة على مدار الأيام الماضية وفود الدول المشاركة في اجتماعات كاف على رأسهم باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد القاري ورؤساء الاتحادات المحلية.

 

عمومية الكاف في القاهرة

وتتركز الأنظار على ممثلي كاف في مجلس فيفا، حيث تضم الانتخابات 13 مرشحًا يتنافسون في انتخابات مفتوحة على 6 مقاعد، بعد أن ألغي العمل بنظام التوزيع الجغرافي، سواء اعتمادًا على ممثلي مناطق كاف الست، أو على الناطقين بلغات كاف المعتمدة: الفرنسية، والإنجليزية، والعربية، والبرتغالية.

 

المتنافسون في انتخابات عمومية الكاف

ويتنافس في هذه الانتخابات كل من هاني أبو ريدة، وفوزي لقجع (المغرب)، وأحمد ولد يحيى (موريتانيا)، وجبريلا هيما حميدو (النيجر)، وعائشة يوهانسن (سيراليون)، وليديا نسيكيرا (بوروندي)، وماتورين دي تشاكوس (بنين)، وسليمان حسن وابيري (جيبوتي)، وأماجو ملفين بينيك (نيجيريا)، وأندرو ندانجا كامانجا (زامبيا)، وأوجوستين إيمانويل سنجور (السنغال)، وكنيزات إبراهيم (جزر القمر)، وياسين إدريس ديالو (ساحل العاج).

وطبقًا للوائح كاف، يجب أن تعتمد اللجنة التنفيذية أسماء المرشحين في اجتماعها الذي يسبق الجمعية العمومية غير العادية، أي صباح غد الثلاثاء، ويسبقه اليوم الاثنين اجتماعات مناطق الاتحاد بحضور رئيسه باتريس موتسيبي وأعضاء اللجنة التنفيذية الحالية.

ويمثل كاف راهنًا في مجلس فيفا كل من موتسيبي، وأبو ريدة، ولقجع، وبينيك، ودي تشاكوس، ويوهانسن، والمالي ماموتو توريه.

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