إنفانتينو في القاهرة من أجل حضور الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي غدًا

وصل إلى القاهرة اليوم جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل حضور الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم التي تعقد صباح غدًا (الأربعاء) بأحد فنادق الجيزة من أجل انتخاب رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية.

أبو ريدة يرحب بإنفانتينو

هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم والمرشح لعضوية اللجنة التنفيذية ’ حرص على لقاء الضيف الكبير في مقر إقامته وبحثا عدد من الموضوعات على رأسها مستقبل كرة القدم في "القارة السمراء" التي نالت اهتمام استثنائي من إنفانتينو منذ وصوله لرئاسة الاتحاد خلفًا لـ جوزيف بلاتر في شهر فبراير 2016.

وتُعقد الجمعية العمومية غير العادية لكاف، غدا الأربعاء في القاهرة، وتتضمن إجراء الانتخابات على رئاسة الاتحاد وأعضاء اللجنة التنفيذية وممثلي كاف في فيفا.

وأشاد عدد كبير من الوفود المشاركة في فعاليات الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي، بحفاوة الاستقبال من المسؤولين عن الكرة المصرية برئاسة أبوريدة.

أبو ريدة يرحب بإنفانتينو، فيتو

أبو ريدة يستقبل موتسيبي

واستقبل أبوريدة على مدار الأيام الماضية وفود الدول المشاركة في اجتماعات كاف على رأسهم باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد القاري ورؤساء الاتحادات المحلية.

عمومية الكاف في القاهرة

وتتركز الأنظار على ممثلي كاف في مجلس فيفا، حيث تضم الانتخابات 13 مرشحًا يتنافسون في انتخابات مفتوحة على 6 مقاعد، بعد أن ألغي العمل بنظام التوزيع الجغرافي، سواء اعتمادًا على ممثلي مناطق كاف الست، أو على الناطقين بلغات كاف المعتمدة: الفرنسية، والإنجليزية، والعربية، والبرتغالية.

المتنافسون في إنتخابات عمومية الكاف

ويتنافس في هذه الانتخابات كل من هاني أبو ريدة، وفوزي لقجع (المغرب)، وأحمد ولد يحيى (موريتانيا)، وجبريلا هيما حميدو (النيجر)، وعائشة يوهانسن (سيراليون)، وليديا نسيكيرا (بوروندي)، وماتورين دي تشاكوس (بنين)، وسليمان حسن وابيري (جيبوتي)، وأماجو ملفين بينيك (نيجيريا)، وأندرو ندانجا كامانجا (زامبيا)، وأوجوستين إيمانويل سنجور (السنغال)، وكنيزات إبراهيم (جزر القمر)، وياسين إدريس ديالو (ساحل العاج).

وطبقًا للوائح كاف، يجب أن تعتمد اللجنة التنفيذية أسماء المرشحين في اجتماعها الذي يسبق الجمعية العمومية غير العادية، أي صباح غد الثلاثاء، ويسبقه اليوم الاثنين اجتماعات مناطق الاتحاد بحضور رئيسه باتريس موتسيبي وأعضاء اللجنة التنفيذية الحالية.

ويمثل كاف راهنًا في مجلس فيفا كل من موتسيبي، وأبو ريدة، ولقجع، وبينيك، ودي تشاكوس، ويوهانسن، والمالي ماموتو توريه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.