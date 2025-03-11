شاب يتخلص من حياته بسبب خلافات عائلية في الشرقية

أقدم شاب على التخلص من حياته إثر خلافات مع زوجته فى الشرقية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت بلاغا يفيد بالعثور على شاب مخنوقا داخل منزل أسرته بمركز أبو كبير.

وبالانتقال والفحص، تبين العثور على"م.ع" 26 سنة، جثة هامدة داخل منزل أسرته بمركز أبو كبير، ودلت التحريات، حدوث وفاة الشاب إثر إسفكسيا الخنق، وأن الشاب قد تخلص من نفسه لمروره بأزمة نفسية إثر خلافات زوجية، حيث صعد إلى الطابق الثالث من المنزل وشنق نفسه، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات، ويقوم رجال المباحث بإجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث.

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