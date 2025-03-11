الثلاثاء 11 مارس 2025
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حوادث

إصابة 12 شخصا فى حادث تصادم بالبحيرة

حادث تصادم
حادث تصادم

 أصيب 12 شخصًا فى حادث تصادم سيارتين بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن البحيرة، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ووجود مصابين.

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وبالانتقال والفحص، تبين وقوع تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل، بطريق دسوق - الرحمانية، مما أسفر عن إصابة 12 شخصًا بكدمات وسحجات متفرقة فى أنحاء الجسم، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

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حادث مروري حادث تصادم غرفة عمليات النجدة مديرية أمن البحيرة

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