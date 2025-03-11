إصابة 12 شخصا فى حادث تصادم بالبحيرة

أصيب 12 شخصًا فى حادث تصادم سيارتين بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن البحيرة، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ووجود مصابين.

وبالانتقال والفحص، تبين وقوع تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل، بطريق دسوق - الرحمانية، مما أسفر عن إصابة 12 شخصًا بكدمات وسحجات متفرقة فى أنحاء الجسم، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

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