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محافظات

اجتماع موسع لقيادات التعليم بالإسكندرية لمتابعة اختبارات شهر مارس

الإسكندرية
الإسكندرية

 عقد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية اليوم الثلاثاء اجتماعًـا موسعًـا، في ضوء توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.

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جاء ذلك بحضور نجلاء سليم وكيل المديرية مع عبد الحميد المصري مدير عام التعليم العام وأميرة جبر مدير عام الشئون التنفيذية وأحمد السيد مدير عام الشئون المالية والإدارية ومديري عموم الإدارات التعليمية التسع لمناقشة آليات تفعيل المبادرة الوزارية لتصحيح الأبصار بالمناطق الأكثر احتياجا فى نطاق محافظة الإسكندرية بالتعاون مع وزارة الصحة وفق البروتوكول المبرم بين الوزارتين.

ووجه أبو زيد بضرورة الاهتمام بهذه المبادرة لما تبذله جهود القيادة السياسية للاهتمام بالطلاب ورعايتهم وذلك لرفع العبء عن الأهالي من خلال رعاية الأطفال تستهدف المبادرة ٢٥٠ الف طالب وطالبة فى مدارس محافظة الإسكندرية فى المناطق الأكثر احتياجا للمرحلة الابتدائية من الصف الأول الابتدائي حتى الصف السادس الابتدائي وتوفير العلاج والرعاية لهم بالكامل.

وشدّد مدير المديرية على متابعة اختبارات شهر مارس وفقًا للقرارات الوزارية المنظمة والجداول المعلنة، كما أصدر تعليماته بضرورة التزام الطلاب بالحضور اليومي وتكون التقييمات طوال الأسبوع يوميا  .

وفي سياق متصل أصدر أبوزيد تعليماته بالمتابعة المستمرة لمسابقة أوائل الطلبة والتي ينظمها تعليم الإسكندرية بالتنسيق مع  حزب مستقبل وطن بقيادة الأستاذ الدكتور سعيد عبد العزيز أمين حزب مستقبل وطن بالإسكندرية وشريف فتحي أمين أمانة التعليم، وفق بروتوكول التعاون المُبرم بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وحزب مستقبل وطن، مؤكدًا على أهمية المسابقة في خلق روح المنافسة الشريفة وتعزيز روح الولاء والانتماء للوطن لدى أبنائنا الطلاب من خلال أسئلة المشروعات القومية التنموية.

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الدكتور عربي أبوزيد الاسكندرية مديرية التربية والتعليم الفريق أحمد خالد حسن الوزير محمد عبد اللطيف والتعليم الفني

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