صابرين: موافقة أشتغل مع عادل إمام من غير ولا جنيه

أكدت الفنانة صابرين، أن أصعب قرار فني أخذته في حياتها كان المشاركة في مسلسل أم كلثوم، قائلة: "أصعب قرار أخذته كان مسلسل أم كلثوم ومكنتش بحبها خالص في فترة الطفولة لكن عشقت أم كلثوم لما قرأت المسلسل وقبلها لما بدأت أحب".

أمنية صابرين في فيلم الملحد

وعبرت صابرين، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، المذاع على قناة القاهرة والناس، عن أمنيتها في عرض فيلم الملحد، موضحة: "نفسي فيلم الملحد ينزل لأنه يناقش فكرة إزاي الملحد على خطأ وفي تعنف جامد من طرف آخر والاثنين صواب يحتمل الخطأ والعكس".

حلم صابرين بالعمل مع الزعيم عادل إمام

وردت على النجم الذي توافق عليه بدون تردد ولو مشهد واحد وبدون مقابل ولا جنيه قائلة: "عادل إمام ومن غير اختيارات وهيمثل تاني وممكن جدا لو حب دور ولقى شغل مناسب له أكيد هينزل يعمله".

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