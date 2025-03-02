الإثنين 03 مارس 2025
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أخبار مصر

التعليم العالي تعلن إنشاء 12 جامعة أهلية جديدة

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إنشاء 12 جامعة أهلية جديدة، وهذا في إطار التوسع في منظومة التعليم العالي.

ومن ضمن الجامعات جامعة عين شمس الأهلية، إحدى الجامعات الأهلية الجديدة التي تم الموافقة على إنشائها، والتي ستبدأ الدراسة بها اعتبارًا من العام الدراسي القادم 2025/2026، بإجمالي عدد 11 كلية.

وتضم جامعة عين شمس الأهلية 11 كلية:

 وتشمل: 

كلية الهندسة 

 كلية الحاسبات والمعلومات 

كلية التجارة 

كلية العلوم 

كلية الزراعة 

 كلية الآداب 

 كلية الإعلام 

كلية الطب البشري 

 كلية طب الأسنان 

 كلية التمريض 

كلية القانون الدولي.

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