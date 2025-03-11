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ثقافة وفنون

داعية إسلامي يفتح النار على محمد رمضان، والأخير يرد بقوة

محمد رمضان
محمد رمضان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو لداعية إسلامي يهاجم فيه برنامج مدفع رمضان الذي يقدمه الفنان محمد رمضان.

 وظهر الشيخ في الفيديو وهو يقول: "اوعى تخلي حلمك في شهر رمضان إنك تقابل رمضان ده كله خداع".

ورد محمد رمضان على الفيديو، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا: "يا مولانا أنا افتكرتك بتتكلم عن المسيخ الدجال.. أنا مصري واسمي محمد رمضان يعني المفروض إننا اخوات في الدين والوطن ليه هذه الكراهية والضغينة والاتهام بالكذب في شهر الخير والفرحة".

وأضاف رمضان: "عمومًا أنا مسامح وربنا يسامحك ومدفع رمضان مكمل علشان جبر الخواطر وفرحة الناس بتفرح ربنا ثم أهلنا".

 

على جانب آخر، كان  الفنان محمد رمضان، فاجأ المتابعين والمشاهدين لبرنامجه “مدفع رمضان” المذاع على شاشة قناة “dmc”، بالتزامن مع ذكرى انتصار العاشر من رمضان، باستضافة نجل البطل الشهيد أحمد المنسي.

صفات أحمد المنسي

وذكر حمزة المنسي، نجل البطل الشهيد أحمد المنسي، عددًا من الصفات الإيجابية لوالده الراحل خلال شهر رمضان الكريم.

 

حفظ القرآن الكريم

وأخبر حمزة المنسي، الفنان محمد رمضان والجمهور، بأن والده البطل كان يحب النزول قبل الإفطار في رمضان بحوالي 10 دقائق لأداء تمرينات الضغط والجري.

 

ولفت إلي أن الشهيد البطل أحمد المنسي كان حافظًا للقرآن الكريم، متابعا: "ترك لي سيرة وسمعة طيبة أعيش عليها".

 

وأشار حمزة المنسي، إلي أنه يمارس رياضة “البوكسينج”

 

من جانبه علق محمد رمضان قائلا إن الشهيد أحمد المنسي، كان صديقا للجنود ويعمل على التواصل معهم كصديق لهم ويساعد في حل مشكلاتهم حتى الشخصية، متابعا:"أنا فخور بأن معي إبن البطل أحمد المنسي وهذه حلقة تاريخية لي".

 

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