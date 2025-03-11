جهود مكثفة لحل لغز العثور على جثة طفلة أعلى سطح منزلها بالبحيرة

تكثف أجهزة الأمن بمديرية أمن البحيرة، جهودها لحل لغز العثور على جثة طفلة أعلى سطح منزلها.

تلقت أجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغا يفيد العثور على جثة الطفلة "س.ب" 4 سنوات؛ وذلك داخل جوال أعلى منزلها، بنطاق دائرة قسم شرطة النوبارية.

ونقلت الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وقررت النيابة العامة التصريح بدفن جثمان عقب الانتهاء من عرضها على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة.

وكلفت النيابة، المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

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