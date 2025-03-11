الثلاثاء 11 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

جهود مكثفة لحل لغز العثور على جثة طفلة أعلى سطح منزلها بالبحيرة

جثة
جثة

تكثف أجهزة الأمن بمديرية أمن البحيرة، جهودها لحل لغز العثور على جثة طفلة أعلى سطح منزلها.

مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم بكفر الشيخ

رسالة تحذير عاجلة من وزارة الداخلية بشأن التطبيقات الإلكترونية

 تلقت أجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغا يفيد العثور على جثة الطفلة "س.ب" 4 سنوات؛ وذلك داخل جوال أعلى منزلها، بنطاق دائرة قسم شرطة النوبارية.

ونقلت الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وقررت النيابة العامة التصريح بدفن جثمان عقب الانتهاء من عرضها على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة.

وكلفت النيابة، المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العثور على جثة طفلة مديرية أمن البحيرة قسم شرطة النوبارية النيابة العامة

مواد متعلقة

مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم بكفر الشيخ

رسالة تحذير عاجلة من وزارة الداخلية بشأن التطبيقات الإلكترونية

ضبط القائمين على إدارة 3 منصات إلكترونية للنصب "GME – RGA – BTS"

إصابة 11 شخصا فى انقلاب سيارة بطريق الفيوم الصحراوي

ضبط 17 مليون جنيه حصيلة قضايا تجارة عملة خلال 24 ساعة

سقوط تشكيل عصابي لجلب الأسلحة بحوزته 47 بندقية خرطوش وذخائر في البحيرة

فيديو يرصد الواقعة، القبض على سائقي ميكروباص بتهمة إلقاء ألعاب النارية على قائدي السيارات بالجيزة

ضبط مصنع يحتوي على كميات من النفايات الإلكترونية الخطرة لإعادة تدويرها بكرداسة

الأكثر قراءة

أول تعليق من رابطة الأندية بعد بيان الأهلي بشأن أزمة القمة 130

أول قرار لرابطة الأندية بعد بيان انسحاب الأهلي من مباراة القمة

حقيقة تواصل اتحاد الكرة مع الحكم الليبي معتز الشلماني لإدارة القمة

نادي إشبيلية الإسباني يسخر من تهديد الأهلي بعدم خوض مباراة القمة

12 رسالة قوية من السيسي للمصريين

تمسك الأهلي بتأجيل المباراة يشعل الغضب، الزمالكاوية: نرفض وهنحضر في الميعاد، والأهلاوية يلومون الإدارة

الأهلي يعلن رسميًّا موقفه من خوض مباراة القمة 130

يجب أن تلعب المباراة بنفس الحكام، بيان جديد من ميدو بشأن مباراة القمة

منوعات

المزيد

لحظة هدم وإزالة الشموع الحجرية الضخمة من داخل المسجد الأموي (فيديو)

14 مدينة هندية ضمن الأكثر تلوثًا في العالم

وفاة المغني الكوري ويسونج عن عمر يناهز 43 عامًا

مركبة X-37B الأمريكية الغامضة تعود إلى الأرض

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 11-3-2025

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء

بكام كيلو السكر اليوم الثلاثاء؟

المزيد

انفوجراف

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب النظام الجديد (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تلاوة خاشعة للقارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض من سورة الأعراف (فيديو)

معجزات الرسول، الجمل يبكي ويشكو إليه

هل يبطل الصيام إذا لم يشعر الصائم بلذَّة العبادة؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية