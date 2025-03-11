الثلاثاء 11 مارس 2025
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سياسة

إيبارشية حلوان تناقش مخاطر الإدمان في لقاء شبابي

إيبارشية حلوان تناقش
إيبارشية حلوان تناقش مخاطر الإدمان في لقاء شبابي

نظّمت إيبارشية حلوان والمعصرة والتبين و15 مايو، لقاءً روحيًا لشبابها تحت شعار "Have a break.. come back"، وذلك في كاتدرائية السيدة العذراء بحلوان، بمشاركة نيافة الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان.

ركز اللقاء على التوعية بمخاطر العادات الإدمانية وكيفية التغلب عليها، من خلال فقرات روحية وترفيهية ودرامية متنوعة. بدأت الفعاليات بالصلاة والتسابيح، تلاها عدد من الفقرات الثقافية والترفيهية التي تهدف إلى تنمية الشباب روحيًا واجتماعيًا.

كما قدّم الدكتور إيهاب ماجد محاضرة بعنوان "الروشتة الفعالة لتغيير العادات"، تناول فيها طرق تبني السلوكيات الإيجابية.

تضمن اليوم عرضًا مسرحيًا بعنوان "المحكمة" من إنتاج مسرح أفا بافلي، وعرضًا صامتًا من إعداد فريق SM Team، إلى جانب فقرات ترنيم قدمتها فرق Jesus Tools، وكلمة الله، وأنغام السماء، وناظر الإله. كما قدم فريق CS Team فقرات ترفيهية، إلى جانب عروض كشفية لكشافة تي بارثينوس ومجموعة الكرمة.

وفي ختام الفعاليات، أعرب المشاركون عن سعادتهم بهذا اللقاء المميز، مؤكدين أهمية استمرار مثل هذه الفعاليات التي تساهم في توعية الشباب وتعزيز الترابط بينهم.
 

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