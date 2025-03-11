وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ قنا جهود توافر السلع الأساسية للمواطنين

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل والمشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة.

وفى بداية اللقاء تقدمت وزيرة التنمية المحلية، بخالص التهنئة لمحافظ قنا وأبناء المحافظة وقياداتها التنفيذية والشعبية بمناسبة العيد القومي للمحافظة والذى يوافق 3 مارس من كل عام .

كما تابعت الدكتورة منال عوض مع الدكتور خالد عبد الحليم جهود المحافظة في المتابعة الدورية لموقف توافر السلع الأساسية بالأسواق، والعمل على ضبط أسعارها، خلال شهر رمضان المبارك وتفعيل آليات مراقبة أسعار السلع في الأسواق بصورة يومية، وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أهمية الاستمرار في توسيع نطاق "سوق اليوم الواحد"، لاسيما في القرى والمراكز لضمان الوصول بالسلع إلى المواطنين في تلك المناطق بأسعار مناسبة وخاصة من محدودي الدخل.

وأوضح محافظ قنا أن المحافظة تتعاون مع وزارة التموين وأصحاب السلاسل والمحال التجارية وشركات تجارة الجملة لإقامة مبادرة " سوق اليوم الواحد " بمختلف المراكز والمدن على أرض المحافظة وتوفير احتياجات المواطنين اليومية بتخفيضات تتراوح بين 25% و30% مقارنة بأسعار الأسواق الأخرى، لافتًا إلى أنه يجري جولات ميدانية مفاجئة لتفقد الأسواق بصورة مستمرة خلال شهر رمضان للوقوف على مدي توافر السلع والتزام التجار بالأسعار الاسترشادية.

كما تطرق الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025، في عدد من القطاعات الخدمية التى تهم المواطنين ومنها النقل والطرق والمواصلات المحلية، وتحسين البيئة، وكذا تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية المحلية.

المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية

وأكدت د.منال عوض على أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية والإلتزام بالبرنامج الزمني لنهو تلك المشروعات لتحقيق طموحات المواطنين فى كافة المدن والمراكز بالمحافظة، لافتة إلى أهمية تكامل الجهود بين جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والشركات العاملة فى تنفيذ المشروعات لتحسين جودة الحياة للمواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.

وحرصت وزيرة التنمية المحلية على متابعة ملف منظومة التصالح على مخالفات البناء ودورة تقنين أوضاع أراضى الدولة ومنظومة المتغيرات المكانية، مشيرة إلى أهمية دفع وتيرة العمل في تلك الملفات الحيوية التي تهم المواطنين خاصة بعد إطلاق العديد من التيسيرات والتسهيلات في ملفى التصالح والتقنين، وشددت د.منال عوض على أهمية العمل على التصدي لمخالفات البناء، مع متابعة جهود التصالح وفقًا للقوانين والقواعد المنظمة لذلك.

واختتمت وزيرة التنمية المحلية الاجتماع مع محافظ قنا بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وبصفة خاصة مشروعات التنمية الصناعية للانتهاء من توفيق وتنفيذ البنية التحتية والطرق للمناطق الصناعية المستهدف تنفيذها بقنا.

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