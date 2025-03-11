الثلاثاء 11 مارس 2025
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خارج الحدود

إدانات عربية لقرار الاحتلال قطع الكهرباء عن قطاع غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أدانت الكويت واستنكرت بشدة ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلى المستمرة وتطبيقها لسياسة العقاب الجماعى ضد الشعب الفلسطينى والتى كان آخرها قطع التيار الكهربائى فى قطاع غزة منتهكة بذلك  أبسط الحقوق ومخالفة بشكل صارخ مبادئ القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى.

وقف انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي

وطالبت وزارة الخارجية الكويتية - في بيان اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)- المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن بالتدخل الفوري لوقف انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والكف عن سياسة التجويع والحرمان التي تنتهجها سلطات الاحتلال.

ممارسة سلطات الاحتلال الإسرائيلية أساليب العقاب الجماعي

كما أدانت المملكة العربية السعودية، بأشد العبارات، ممارسة سلطات الاحتلال الإسرائيلية أساليب العقاب الجماعي على الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك بقطع الكهرباء عن القطاع، مجددةً رفضها القاطع للانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية - في بيان اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" - أن المملكة العربية السعودية تطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءاتٍ عاجلة لعودة الكهرباء وتدفق المساعدات إلى قطاع غزة بشكل فوري دون شرط أو قيد، وجددت دعوتها لتفعيل آليات المحاسبة الدولية على هذه الانتهاكات الخطيرة.

قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي قطع الكهرباء

من جهتها ‏أدانت رابطة العالم الإسلامي، بأشد العبارات قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي قطع الكهرباء عن قطاع غزة.

وأعرب الأمين العام للرابطة، رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء، عن رفضه الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لكلِّ القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

وطالب العيسى المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ إجراءاتٍ فورية وحازمة تجاه هذه الانتهاكات الخطرة ضد المدنيين الأبرياء في القطاع، وضمان عودة الكهرباء، وتدفق المساعدات إلى القطاع المنكوب.

 

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الاحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطيني غزة مجلس الامن

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