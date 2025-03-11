الجود واندرايف: توزيع 7000 وجبة سحور على السائقين خلال الأسبوع الاول من رمضان

تعاونت شركة اندرايف inDrive، تطبيق النقل الذكي الأكثر تحميًلا في مصر، مع منظمة الجود الخيرية في توزيع 7000 وجبة سحور للسائقين خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، في خطوة تعكس التزامهما المجتمعي بالفئات المستحقة وبمناسبة شهر رمضان الكريم.

أهداف المبادرة

تهدف هذه المبادرة إلى تقديم الدعم المباشر للسائقين، وتخفيف العبء عن كاهلهم في الشهر الكريم إيمانًا من الطرفين بدور السائقين الخدمي ومشاقهم لفترات طويلة خلال اليوم.

وبالتعاون مع منظمة الجود الخيرية، تم توزيع الوجبات في مناطق مختلفة من القاهرة ، حيث تم تجهيز الوجبات لتزويد السائقين بوجبة سحور متكاملة خلال ساعات الليل المتأخرة قبيل صلاة الفجر.

تتكون الوجبة من الخبز والبيض المسلوق والزبادي والماء والجبن الأبيض والخيار، مما يؤازرهم خلال ساعات العمل الطويلة.

وفي تعليقه على هذه المبادرة، قال ماكسيم أوسيبوف، مدير تطوير الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اندرايف: "إن تقديم 7000 وجبة سحور في الأسبوع الأول من رمضان هو وسيلة رائعة لدعم السائقين بشكل مباشر خلال ساعات الليل المتأخرة قبل صلاة الفجر. تركز inDrive على السائقين الأفضل أداءً، مما قد يحفزهم ويشجع الشعور بالمجتمع داخل شبكة السائقين."

من جانبه، صرح محمد فرغلى، المدير التنفيذي لمؤسسة الجود الخيرية: "نحن فخورون بشراكتنا مع inDrive في هذه المبادرة الهامة التي تهدف إلى دعم السائقين وتخفيف بعض التحديات التي يواجهونها في هذا الشهر الفضيل. هذا التعاون يعكس التزامنا بالعمل الاجتماعي والمساهمة في تحسين حياة العاملين في القطاع، مؤكدا على اندرايف تعد احد شركاء النجاح المميزين لمؤسسة الجود".

عن inDrive

‏inDrive هي منصة عالمية لتكنولوجيا النقل، تُعتبر واحدة من أسرع خدمات النقل عبر الإنترنت نموًا في العالم. توفر الشركة خدماتها في أكثر من 888 مدينة في 48 دولة، وقد تم تنزيل تطبيقها أكثر من 280 مليون مرة. كانت inDrive، المعروفة سابقًا باسم inDriver، قد توسعت لتشمل مجموعة من الخدمات التي تتجاوز مشاركة الرحلات لتشمل النقل بين المدن، خدمات الشحن والبضائع، التوصيل، وكذلك البحث عن عمل.

مقر الشركة في ماونتن فيو، كاليفورنيا، ولها مراكز إقليمية في الأمريكيتين وآسيا والشرق الأوسط وأفريقيا ودول رابطة الدول المستقلة. كما أن الشركة توظف أكثر من 2400 شخص حول العالم.

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