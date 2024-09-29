بشرى لأهالي الحوامدية، تسيير أتوبيسات نقل جماعي إلى جامعة القاهرة (صور)

تم إطلاق خدمة أتوبيسات نقل جماعي جديدة تربط بين مدينة الحوامدية وجامعة القاهرة، في خطوة نحو تسهيل حياة المواطنين وتحسين حركة المرور.

وتهدف هذه الخدمة الجديدة إلى تخفيف الازدحام المروري الشديد الذي يعاني منه المواطنون يوميًا، خاصة في ساعات الذروة، وذلك من خلال توفير وسيلة نقل آمنة ومريحة وسريعة.

تفاصيل إطلاق ميني باص 112 من الحوامدية إلى جامعة القاهرة

وستربط الأتوبيسات الجديدة بين مدينة الحوامدية وجامعة القاهرة، مرورا بـأبو النمرس، المنيب، أم المصريين، مجمع الجيزة، ميدان الجيزة، حديقة الحيوان، حتى جامعة القاهرة.

وسيتم إنشاء موقف الاتوبيسات بجوار الجمعية الزراعية، وهو نفس موقع الموقف القديم، مما يسهل على المواطنين الوصول إليه، كما سيتم تحديد مواعيد انطلاق الحافلات بشكل دوري لتلبية احتياجات المواطنين، مع مراعاة أوقات الذروة، وسيتم تحديد أسعار التذاكر بأسعار مناسبة لجميع شرائح المجتمع.

جدير بالذكر أن هذه الخدمة ستساهم في تخفيف الازدحام المروري وتقليل زمن الانتقال، وتوفير وسيلة نقل آمنة ومريحة للطلاب والموظفين والعمال.

وأعرب عدد من المواطنين عن سعادتهم بهذا المشروع، مؤكدين على أهميته في تسهيل حياتهم اليومية وتوفير الوقت والجهد.