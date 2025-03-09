مطار القاهرة يعلن تفعيل خدمة الشكاوى واستطلاع الرأي للخدمات المقدمة للركاب

أعلنت شركة ميناء القاهرة الجوي، عن توفير خدمة استقبال الشكاوى واستطلاع الرأي لضمان سهولة وفاعلية التواصل مع المسافرين ويتم تقديم الشكاوي والمقترحات من خلال عدة وسائل البريد الإلكتروني: complaints.suggestions@cairo-airport.com نموذج الشكاوي والمقترحات OF22_12))

(qr code)، ما يتم تحويلة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحده التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

خدمة استقبال الشكاوى واستطلاع الرأي بمطار القاهرة الدولي

بعد تقديم الشكاوي والمقترحات يتم استقبالها ومتابعتها من قبل الإدارة العامة للجودة التابعة لقطاع السلامة والجودة بشركة ميناء القاهرة الجوي وفقا للوسائل المتبعة، ثم يتم التحقق منها والتواصل مع العميل لإبلاغه بنتيجة التحقيق والإجراءات المتخذه لحل المشكلة.



آراء الركاب في الخدمات بمطار القاهرة



ويحرص مطار القاهرة الدولي على معرفة آراء المسافرين حول الخدمات المقدمة وتقديم المقترحات، وذلك لتحسين الخدمات وتلبية احتياجات المسافرين بشكل أفضل.

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