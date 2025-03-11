وزير الشباب والرياضة يناقش رسالة دكتوراه بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان

استضاف مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان مناقشة علمية، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الذي شارك في مناقشة رسالة دكتوراه للباحث إسلام حمدى صابر محمد، وسط حضور أكاديمي متميز، في تأكيد جديد على الدور الريادي الذي تلعبه جامعة حلوان في دعم البحث العلمي وتوفير بيئة أكاديمية متكاملة للدارسين والباحثين.

وزير الشباب والرياضة مناقشًا بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان



كان في استقبال وزير الشباب والرياضة الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان ورئيس مجلس إدارة المجمع.



وقد أكد الدكتور أشرف رضا، المدير التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة، أن المجمع أصبح منبرًا يجمع بين الإبداع والبحث العلمي، حيث يحتضن نخبة من الأكاديميين والمفكرين والفنانين، مشيرًا إلى أن استضافة مثل هذه الفعاليات تعكس المكانة الرائدة للمجمع كحاضنة للتميز الفكري والثقافي. وأوضح أن رسالة المجمع لا تقتصر على كونه مساحة للعروض الفنية فقط، بل هو منصة حقيقية للحوار العلمي والثقافي بمفهومه الشامل.



وقد شهدت المناقشة تفاعلًا واسعًا بين الباحث والمناقشين، حيث قدمت الرسالة رؤية بحثية متعمقة حول (دور السياحة الرياضية كمدخل للتنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر ٢٠٢٠).

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