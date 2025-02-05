الأربعاء 05 فبراير 2025
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رئيس جامعة حلوان: نتبنى استراتيجية شاملة للتحول الرقمي وتطوير منظومة التعليم

الدكتور السيد قنديل
الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان

عَقَدَ مجلس جامعة حلوان جلسته رقم 565 برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة وبحضور أعضاء المجلس، حيث افتتح المجلس أعماله باستعراض شامل لحصاد أنشطة وإنجازات الجامعة خلال شهر يناير 2025.

وفي مستهل الاجتماع، أعرب الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان عن تقديره العميق لكافة منسوبي الجامعة بمناسبة اختتام الفصل الدراسي الأول، مشيدًا بالأداء المتميز الذي أظهرته القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين خلال فترة الامتحانات. 

وأكد على أهمية سرعة إعلان النتائج، مشيرًا إلى النجاح الملحوظ في إدارة العملية الامتحانية التي تميزت بالهدوء والانضباط.

وشهدت الجلسة عرضًا تفصيليًا لخطة التحول الرقمي بالجامعة، حيث ناقش المجلس سبل تعزيز البنية التحتية التكنولوجية وتطوير المنصات الإلكترونية التعليمية، بما يواكب التطورات العالمية في مجال التعليم العالي. 

وأشار رئيس جامعة حلوان إلى الرؤية الاستراتيجية للجامعة في تحويل مسار التعليم نحو نموذج التعلم الفعال، وهدفنا جودة التعليم، مؤكدًا على أهمية تطوير المناهج وأساليب التدريس لتعزيز مهارات التفكير الإبداعي لدى الطلاب. وشدد على ضرورة تبني استراتيجيات تعليمية حديثة تجعل الطالب محور العملية التعليمية.

كما أولى المجلس اهتمامًا خاصًا بالأنشطة الطلابية،  التي تسهم في بناء شخصية الطالب وتعزيز مهاراته القيادية. وأكد المجلس على أهمية دعم المبادرات الطلابية التي تنمي روح المسؤولية المجتمعية وتعزز الوعي الثقافي والاجتماعي لدى الطلاب.

واختتم المجلس أعماله بالتأكيد على أهمية التواصل المستمر بين كافة قطاعات الجامعة لضمان تحقيق التكامل في الأداء وتحقيق رؤية الجامعة في التميز الأكاديمي والبحثي.

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