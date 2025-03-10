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جامعة حلوان تختتم المهرجان الكشفي والإرشادي بتتويج الفائزين في أجواء احتفالية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان نتائج المهرجان الكشفي الـ 45 والإرشادي الـ 32، الذي أُقيم تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

جامعة حلوان تختتم المهرجان الكشفي والإرشادي بتتويج الفائزين في أجواء احتفالية

جاء المهرجان هذا العام متزامنًا مع احتفالات جامعة حلوان باليوبيل الذهبي تحت شعار:
"من أجل العلم – 50 عامًا جامعة حلوان منارة مجتمعية – 50 عامًا من العلوم والفنون والتكنولوجيا."

المهرجان الكشفي والإرشادي

وشارك في المهرجان 19 كلية تنافست في 12 مجالًا، وأسفرت النتائج عن فوز كلية التكنولوجيا والتعليم بالمركز الأول في المهرجان الكشفي، تلتها كلية التجارة وإدارة الأعمال في المركز الثاني، وكلية الحقوق في المركز الثالث. وفي المهرجان الإرشادي، حققت كلية التجارة وإدارة الأعمال المركز الأول، وجاءت كلية التكنولوجيا والتعليم في المركز الثاني، بينما حصلت كلية الحقوق على المركز الثالث.

وفي مسابقة كرنفال المحافظات، فازت كلية الحقوق بالمركز الأول، بينما حصلت كلية الآداب على المركز الأول في مسابقة أفضل تغطية إعلامية.

وتكونت لجنة تحكيم المهرجان من: الدكتور بلال عبد العزيز، مستشار هيئة التحكيم، بمشاركة محمد أبو السعود، وأحمد رجب، قائد هيئة التحكيم، الدكتور محمود رشاد، ومحمود سليمان، ومحمود رضا، ومحمد صلاح عبد القادر، ونسرين زكريا، ولبنى صالح، والأستاذ نادر رماح معاونًا لهيئة التحكيم.
أما لجنة تحكيم مجال الدين والحياة، فقد ضمت كلًا من: علي أحمد عوض، وعبد الرحمن فتحي عثمان، وعبد الله فتحي عثمان، وأسماء سامي محمود.

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وأُقيم المهرجان تحت إشراف عام اللواء محمد أبو شقة، أمين عام الجامعة، والأستاذ هشام رفعت، أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، محمد جاد مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب، وطارق إسماعيل، مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة.

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