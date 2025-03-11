طفرة في مواقف السرفيس بمحافظة الجيزة.. تشغيل موقف حضاري جديد بكوبري الصحابة بسعة 400 سيارة.. وخطة تطوير شاملة للقضاء على المواقف العشوائية

تشهد محافظة الجيزة طفرة كبيرة في تطوير منظومة مواقف سيارات السرفيس، وذلك ضمن خطة متكاملة تهدف إلى إنهاء العشوائية في قطاع النقل الجماعي، وتحقيق سيولة مرورية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتأتي هذه الخطوة استجابةً للتوجيهات الحكومية بتحديث البنية التحتية لمرافق النقل الجماعي، لتوفير وسائل تنقل أكثر تنظيمًا وأمانًا للمواطنين.

وفي إطار هذه الجهود، أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن تجهيز موقف سرفيس حضاري جديد في منطقة كوبري الصحابة، بقطاع المريوطية – فيصل بحي الهرم، حيث يستوعب 400 سيارة، ويخدم العديد من الخطوط الرئيسية، مما سيساهم بشكل كبير في تنظيم عملية النقل داخل المحافظة.

تطوير منظومة المواقف: نقلة نوعية لخدمات النقل الجماعي

أكد محافظ الجيزة أن المحافظة تنفذ خطة متكاملة لتحديث المواقف القديمة وإنشاء أخرى جديدة، من خلال خطة تطوير شاملة لمواقف السرفيس، تشمل رفع كفاءة المواقف القائمة من خلال تحسين بنيتها التحتية وإضافة أنظمة تشغيل حديثة، وإنشاء مواقف جديدة تُدار إلكترونيًا لضمان السيطرة على حركة السيارات وتنظيمها بشكل أفضل، وإحكام السيطرة على المواقف العشوائية، التي تتسبب في ازدحام مروري كبير، ووضع لائحة نموذجية لإدارة وتشغيل المواقف، بما يضمن تحقيق انضباط كامل في قطاع النقل الجماعي.



وأشار المحافظ إلى أن هذه الخطة تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير البنية التحتية لوسائل النقل الجماعي، وتقديم خدمات نقل متطورة تتماشى مع احتياجات المواطنين.

موقف سرفيس كوبري الصحابة: مشروع حضاري لتنظيم النقل

يقع موقف سرفيس كوبري الصحابة في موقع استراتيجي ومساحة ضخمة لاستيعاب مئات السيارات في منطقة المريوطية – فيصل بحي الهرم، ويُعد من أهم المشروعات الحديثة التي تهدف إلى تحقيق سيولة مرورية ومنع الاختناقات في المنطقة.

كما أن الموقف مقام على مساحة 14 ألف متر مربع، مما يجعله من أكبر مواقف السرفيس في المحافظة، ويستوعب 400 سيارة سرفيس تعمل على خطوط نقل مختلفة، وتم تجهيزه بالكامل استعدادًا للتشغيل الرسمي خلال الأيام المقبلة.



خطوط النقل التي يخدمها الموقف الجديد

ويُسهم الموقف الجديد في تنظيم حركة النقل بين عدة مناطق حيوية داخل وخارج محافظة الجيزة، حيث يخدم الخطوط التالية:

المجزر الآلي – اللبيني – هرم

الوراق – الطريق الدائري

شبرامنت – دريم – سوق الجملة

أكتوبر – بوابات

المرج – السلام

كارفور – المعادي

المنيب – التجمع



ومن خلال نقل المواقف العشوائية إلى هذا الموقف الحديث، سيتم القضاء على الوقوف العشوائي لسيارات الميكروباص، مما يساهم في تحقيق انسيابية مرورية خاصة في محيط الطريق الدائري.

مزايا الموقف الجديد: خدمات متطورة وبنية تحتية حديثة

ويعد الموقف الجديد بيئة حضارية للركاب والسائقين، حيث تم تصميم الموقف الجديد وفق أحدث المعايير الهندسية والبيئية، ليكون بمثابة نقلة نوعية في قطاع النقل الجماعي بمحافظة الجيزة، حيث يضم: مظلات ومقاعد انتظار توفر راحة للمواطنين أثناء انتظار السيارات، وبوابات إلكترونية ذكية لتنظيم عملية الدخول والخروج، ونظام مراقبة بالكاميرات لضمان الأمان ومنع أي مخالفات، وإضاءة حديثة وشبكة كهرباء متطورة لراحة الركاب والسائقين، وكافيتريات ومرافق خدمية لتلبية احتياجات المواطنين والسائقين، ودورات مياه نظيفة ومجهزة لضمان مستوى عالٍ من النظافة والخدمة، بالاضافة الى بالوعات لتصريف مياه الأمطار لتجنب تراكم المياه خلال فصل الشتاء.



منع التكدس والالتزام بالتعريفة المحددة

وحرصت محافظة الجيزة على اتخاذ إجراءات صارمة لمنع أي تجاوزات، حيث يتم تنفيذ حملات تفتيش يومية لمتابعة التزام السائقين بعدم الوقوف خارج الموقف الجديد، مما يساعد في الحد من الاختناقات المرورية، وضمان التزام السائقين بتعريفة الركوب الرسمية، ومنع أي استغلال للمواطنين، وإضافة خطوط سير جديدة لتوسيع نطاق الخدمة والاستفادة من الموقف بأقصى درجة ممكنة.



محافظة الجيزة تتجه نحو مستقبل أكثر تنظيمًا في النقل الجماعي

وتمثل هذه المشروعات جزءًا من رؤية المحافظة لتحسين البنية التحتية للنقل الجماعي، والتي تهدف إلى تحقيق انضباط مروري في الشوارع الرئيسية، والقضاء على المواقف العشوائية التي تسبب أزمات مرورية، وتقديم خدمات نقل جماعي حضارية ومريحة للمواطنين.



خطط مستقبلية لإنشاء مواقف حضارية أخرى

وكشف المحافظ عن أن الخطة القادمة تشمل تطوير مزيد من المواقف العشوائية وتحويلها إلى مواقف حضارية، وإدخال أنظمة الدفع الإلكتروني لتسهيل التعاملات داخل المواقف، وتوسيع شبكة النقل الجماعي لخدمة أكبر عدد ممكن من المواطنين.

موقف سرفيس كوبري الصحابة خطوة كبيرة نحو نقل حضاري منظم

ويُعد موقف سرفيس كوبري الصحابة نموذجًا للمواقف الحديثة التي تهدف إلى تحقيق سيولة مرورية وتقديم خدمة نقل مريحة وآمنة، ومن خلال استمرار محافظة الجيزة في تنفيذ خططها الطموحة لتطوير منظومة النقل الجماعي، تسير المحافظة نحو مستقبل أكثر تنظيمًا وانضباطًا في قطاع النقل، بما يعكس رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير وسائل نقل حضارية تتماشى مع احتياجات المواطنين.

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