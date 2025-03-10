الجيزة تستجيب لشكاوى المواطنين وتنفذ حملات لضبط المخالفات وتحسين الخدمات

كلف المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، رئيس حي جنوب الجيزة بسرعة التعامل مع الشكاوى الواردة عبر الصفحة الرسمية للمحافظة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

رفع كفاءة النظافة بمنطقة المنيب

واستجابةً لشكاوى المواطنين بشأن تراكم القمامة بجوار معهد الغمري في منطقة المنيب، نفّذ حي جنوب الجيزة حملة نظافة مكثفة بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل، حيث تم الدفع بالمعدات اللازمة لرفع المخلفات، مع التأكيد على المتابعة الدورية لمنع تكرار المشكلة وضمان نظافة المنطقة.

ضبط ألعاب نارية بشارع المعهد الديني

وبناءً على بلاغات المواطنين حول انتشار بيع الألعاب النارية بشارع المعهد الديني في المنيب، شنت الأجهزة التنفيذية حملة مكبرة لضبط المخالفين، حيث تم التحفظ على كميات من الألعاب النارية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق التجار المخالفين، حفاظًا على سلامة وأمن المواطنين.

إزالة إشغالات شارع سعد زغلول وميدان الجيزة

وتلقى حي جنوب الجيزة شكوى من سكان شارع سعد زغلول بسبب كثرة الإشغالات الناتجة عن المحال التجارية والباعة الجائلين، مما يعيق حركة المشاة والمرور. وعلى الفور، تم تنفيذ حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق لرفع جميع التعديات وإزالة الاستاندات العشوائية من الأرصفة، بهدف تحقيق الانضباط وتسهيل حركة المواطنين.

تنظيم مواقف السرفيس بميدان الجيزة

وكثّف جهاز السرفيس حملاته على السائقين المخالفين الذين يتسببون في ازدحام مروري نتيجة الانتظار العشوائي خارج المواقف الرسمية، وتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين، لضمان تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على النظام العام.

محافظة الجيزة تؤكد استمرار الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين

وأكد محافظ الجيزة أن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها في متابعة شكاوى المواطنين والعمل على حلها في أسرع وقت، وذلك في إطار تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الأحياء المختلفة بالمحافظة، كما دعا المواطنين إلى التواصل عبر القنوات الرسمية للإبلاغ عن أي مشكلات تتعلق بالخدمات العامة، لضمان سرعة التعامل معها.

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