الثلاثاء 11 مارس 2025
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حوادث

متهم بمحاولة تهريب مخدرات بالمطار: كنت واخدهم هدايا

اعترافات راكب حاول
اعترافات راكب حاول تهريب كمية من مخدري الحشيش

 أدلى راكب متهم بمحاولة تهريب كمية من مخدري الحشيش والافيون في مطار القاهرة الدولي، باعترافات تفصيلية أمام نيابة النزهة

وقال المتهم إن المضبوطات للتعاطي وليست للاتجار، مشيرا الي انه اراد ان يجامل اصدقائه عند سفره خاصة وانهم من متعاطي مخدر الحشيش. 

 

محاولة تهريب حشيش وأفيون فى مطار القاهرة

البداية كانت عندما تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي بقطاع أمن المنافذ من ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القاهرة)، وبحوزته كمية من مخدري الحشيش والأفيون مخبأة داخل ملابسه وإحدى حقائبه، وذلك حال إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات المغادرة من البلاد

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بقصد تهريب المواد المخدرة المضبوطة والاتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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مخدري الحشيش والافيون نيابة النزهة مطار القاهرة الدولي

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