ضبط شاب حاول تهريب حشيش وأفيون داخل ملابسه عبر مطار القاهرة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانئ المختلفة للبلاد.
وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوى عن ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة القاهرة) وبحوزته (كمية لمخدرى الحشيش والأفيون)، مخبأين داخل ملابسه التي يرتديها وحقائبه، وذلك أثناء إنهاء إجراءات سفره إلى الخارج.
اتخاذ الاجراءات القانونية
وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا