الثلاثاء 11 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مالك عقار في الزيتون: المتهم بالاستيلاء على المدخل وتأجيره هددني للباعة بالقتل

متهم
متهم

استمعت  نيابة الزيتون إلى أقوال مالك عقار قام عامل بالاستيلاء على مدخل المكان ملكه بمنطقة الزيتون، وتأجيره للباعة بدائرة القسم.


وقال مالك العقار إنه حاول مرارا وتكرارا اخراج المتهم من المدخل ولكنه لم يفلح حيث كان الاخير يهدده بجلب بلطجية لقتله حال طلبه الخروج.


وأضاف مالك العقار بأن المتهم استزلي على المدخل بوضع اليد دون وجه حق مطالبا بتعويض مادي كبير عما لحقه من أضرار.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة رصدت تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام أحد الأشخاص بتأجير كل من المدخل والرصيف الخاص بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة الزيتون للباعة لافتراشه نظير مبلغ مالى، وقيامه بسرقة المياه واستخدامها لغسل الدراجات النارية.

وبالفحص تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة الزيتون مديرية أمن القاهرة قسم شرطة الزيتون

مواد متعلقة

تأجيل محاكمة عاطل بتهمة سرقة المواطنين بعين شمس لـ 18 مارس

مصمم رسوم متحركة يحرر محضرًا ضد مؤلف "الشرنقة" بتهمة سرقة فكرته

تجديد حبس سائق تخصص في سرقة البطاريات من أبراج الهواتف المحمولة بالتجمع

الأكثر قراءة

الأهلي يعلن رسميًّا موقفه من خوض مباراة القمة 130

نادي في الدوري الممتاز المصري يكتب على حجرة الملابس: للرجال فقط

12 رسالة قوية من السيسي للمصريين

أول تعليق من رابطة الأندية بعد بيان الأهلي بشأن أزمة القمة 130

عقوبات تنتظر الأهلي حال عدم ذهابه إلى ملعب القمة 130 الليلة

الأهلي يبلغ كولر بعدم خوض مباراة القمة وعقد اجتماع عاجل باللاعبين

كواليس إبلاغ كولر بقرار عدم خوض مباراة القمة 130

5 معلومات عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2025

منوعات

المزيد

مركبة X-37B الأمريكية الغامضة تعود إلى الأرض

عصائر يجب إقلال تقديمها لطفلك حفاظا على صحته

تأثير الأشعة فوق البنفسجية على حركة الغبار فوق القمر

حاملا كرسيا ومخرجا لسانه، خروج غريب لرئيس الوزراء الكندي ترودو من البرلمان (صورة)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء

بكام كيلو السكر اليوم الثلاثاء؟

استقرار أسعار الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك بالدوري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في حرب حديقة الموت

مع الزاهدين، مظاهر من حياة علي بن أبي طالب

هل من يموت في شهر رمضان يعفى من عذاب القبر؟ رد مفاجئ من عالم أزهري (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية