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حوادث

تجديد حبس عامل بتهمة الاستيلاء على مدخل عقار في الزيتون

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزيتون تجديد حبس عامل بتهمة الاستيلاء على مدخل أحد العقارات بمنطقة الزيتون، وتأجيره للباعة بدائرة القسم، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة رصدت تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام أحد الأشخاص بتأجير كل من المدخل والرصيف الخاص بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة الزيتون للباعة لافتراشه نظير مبلغ مالى، وقيامه بسرقة المياه واستخدامها لغسل الدراجات النارية.
وبالفحص تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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جنح الزيتون الزيتون أمن القاهرة

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