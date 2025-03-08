تجديد حبس عامل بتهمة الاستيلاء على مدخل عقار في الزيتون

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزيتون تجديد حبس عامل بتهمة الاستيلاء على مدخل أحد العقارات بمنطقة الزيتون، وتأجيره للباعة بدائرة القسم، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة رصدت تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام أحد الأشخاص بتأجير كل من المدخل والرصيف الخاص بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة الزيتون للباعة لافتراشه نظير مبلغ مالى، وقيامه بسرقة المياه واستخدامها لغسل الدراجات النارية.

وبالفحص تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.