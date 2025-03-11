الثلاثاء 11 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 22 طن دقيق مهرب خلال 24 ساعة

ضبط 22 طن دقيق مهرب
ضبط 22 طن دقيق مهرب خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، الحملات المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

 

 حملات تموينية على مدار 24 ساعة

 

أسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال الـ24 ساعة الماضية ضُبط خلالها  22 طن دقيق أبيض وبلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء.

مضبوطات بـ 41.5 مليون جنيه، القضاء على بؤرة إجرامية لجلب المخدرات بجنوب سيناء

مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بقنا عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة وزارة الداخلية إحكام الرقابة على الأسواق ازيد من السعر الاعلان عن الأسعار البيع بأزيد من السعر المقرر التلاعب بأسعار الخبز

مواد متعلقة

مضبوطات بـ 41.5 مليون جنيه، القضاء على بؤرة إجرامية لجلب المخدرات بجنوب سيناء

مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بقنا عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة

سقوط تاجر أسلحة نارية في الدقهلية

ضبط ورشة لتصنيع الألعاب النارية بداخلها 3 مليون قطعة بالفيوم

حملة أمنية تطارد تجار المخدرات في شوارع مؤسسة الزكاة

تحرير 1064 مخالفة ملصق إلكتروني و477 لقائدي الدراجات النارية

ضبط 24 بلطجيا وهاربا من المراقبة و125 فرد خرطوش خلال حملات بالمحافظات

حملة أمنية في أسوان تنفذ 741 حكما قضائيا وتضبط 6 قطع سلاح ناري

الأكثر قراءة

فيديو يرصد الواقعة، القبض على سائقي ميكروباص بتهمة إلقاء ألعاب النارية على قائدي السيارات بالجيزة

حريق يلتهم "كافيه" أحمد عيد عبد الملك بالدقي واللاعب يكشف حجم الخسائر

وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 (صور)

شيلني وأشيلك، رسالة غامضة من ميدو لمسئولي الكرة قبل مباراة الأهلي والزمالك تثير الجدل

سبائك الذهب على صفيح ساخن، أسعار جميع الأوزان من 1 لـ 100 جرام

السيسي، شهداؤنا الأبرار قدموا المثل والقدوة في التضحية من أجل بقاء هذا الوطن

تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025 وهذا العيار يسجل 3510 جنيها

وزير الإسكان: البدء في رد مبالغ جدية الحجز للمتقدمين على موقع "مسكن" غير الفائزين

منوعات

المزيد

مركبة X-37B الأمريكية الغامضة تعود إلى الأرض

عصائر يجب إقلال تقديمها لطفلك حفاظا على صحته

تأثير الأشعة فوق البنفسجية على حركة الغبار فوق القمر

حاملا كرسيا ومخرجا لسانه، خروج غريب لرئيس الوزراء الكندي ترودو من البرلمان (صورة)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

بكام كيلو السكر اليوم الإثنين؟

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك بالدوري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

غزوة بني قريظة، كيف دفع اليهود ثمن نقض العهد مع المسلمين؟

ما حكم الانشغال بالألعاب الإلكترونية بدلًا من العبادة في رمضان؟ الأزهر يحسم الجدل (فيديو)

حكم صيام المرأة غير المحجبة وهل يُقبل صيامها وصلاتها؟

المزيد
الجريدة الرسمية