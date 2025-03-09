الأحد 09 مارس 2025
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الشهيد أحمد المنسي، أسطورة الصاعقة التي أرعبت الإرهاب

الشهيد البطل أحمد
الشهيد البطل أحمد المنسي، فيتو

في ذكرى يوم الشهيد، تحيي مصر قصة بطولة واحد من أبرز أبطالها الذين سطروا بأرواحهم ملحمة وطنية خالدة، إنه الشهيد أحمد المنسي، الذي أصبح أيقونة للشهادة والفداء، رغم أن الكثيرين لا يعرفون عنه سوى معركته الشهيرة "كمين البرث"، التي استشهد فيها، لكن قصة المنسي أكبر من ذلك بكثير، فهو الرجل الذي حوّل سيناء إلى ساحة انتصارات، وأصبح رمزًا للشجاعة والإخلاص في مواجهة الإرهاب.

من هو أحمد المنسي؟

وُلد الشهيد أحمد المنسي في مدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية عام 1977، والتحق بالكلية الحربية وتخرج فيها ضمن الدفعة (92) حربية، ليلتحق بوحدات الصاعقة المصرية، حيث بدأ مسيرته العسكرية التي ستُخلد اسمه في تاريخ القوات المسلحة المصرية.

مسيرة عسكرية حافلة

خدم المنسي في الوحدة (999) قتال، وهي وحدة العمليات الخاصة للصاعقة المصرية، وشارك في العديد من الدورات العسكرية المتقدمة، منها دورة القوات الخاصة الاستكشافية المعروفة باسم (SEAL) في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2006. كما حصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان عام 2013، وتولى قيادة الكتيبة (103) صاعقة خلفًا للشهيد العقيد رامي حسنين، الذي استشهد في أكتوبر 2016.

إنجازات بطولية

خلال أربعة أشهر فقط، تمكن المنسي من إحباط 125 عملية إرهابية في سيناء، وأنقذ حياة أكثر من 600 جندي، ومن أبرز إنجازاته القبض على حبارة الإرهابي الشهير، الذي هرب أثناء ثورة 25 يناير 2011 وارتكب عدة عمليات إرهابية، بما في ذلك قتل جنود مصريين بدم بارد، وتمكن المنسي من القبض عليه خلال 9 دقائق فقط، وهي الفترة الوحيدة التي كان يخلع فيها حزامه الناسف.

كما تمكن المنسي من القبض على أكبر شبكة تجسس كانت تعمل في سيناء لأكثر من 3 سنوات، مما أدى إلى تكريمه من قبل وزير الدفاع في حفل كبير، وكانت خططه الذكية في نصب الكمائن وتحطيم خطط الإرهابيين سببًا في بث الرعب في صفوف التكفيريين والدواعش.

الثأر للشهيد رامي حسنين

كان المنسي يحب العقيد رامي حسنين حبًا شديدًا، وعقب استشهاده، وضع خطة للثأر له قبل أن يواري جثمانه الثرى، وقام بتنفيذ أكبر إنزال بري في سيناء منذ حرب أكتوبر المجيدة، حيث تمكن هو وزملائه الأبطال من تصفية 389 إرهابيًا وتكفيريًا، والقبض على 120 آخرين.

استشهاده في كمين البرث

في معركة "كمين البرث"، التي وقعت في يوليو 2017، كان المنسي يتقدم جنوده كعادته، حرصًا على حياتهم، حتى تعرض لكمين ناري كثيف من قبل الإرهابيين وأصيب برصاصة في ذراعه، لكنه أصر على إكمال المهمة، حتى استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني، وكانت وصيته قبل استشهاده أن يُدفن بالبدلة العسكرية وبدمائه، لتظل ذكراه حية في قلوب كل مصري.

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القوات المسلحة المصرية الدولة المصرية الحرب على الارهاب ثورة 25 يناير 2011 محافظة الشرقية ذكرى يوم الشهيد العمليات الخاصة

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