السبت 19 أكتوبر 2024
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من الإبرة للصاروخ.. أسعار الأدوات المنزلية في سوق أبو النمرس.. تبدأ من 8 جنيهات.. وتدخل في كافة استخدامات الحياة اليومية (فيديو وصور)

ادوات المطبخ،فيتو
ادوات المطبخ،فيتو

تعتبر أدوات و"رفايع المنزل" جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، حيث تدخل في كل الاستخدامات، وتبدأ هذه الأدوات من أدوات المطبخ الأساسية، مثل أطقم التوابل، وصولًا إلى أجهزة التنظيف الحديثة، مما يساعد في تنظيم المساحات المختلفة في المنزل، كما تُساهم هذه الأدوات في جعل المهام اليومية مثل الطهي والتنظيف أكثر سرعة وسهولة.

في جولة لـ فيتو داخل سوق أبو النمرس، التقينا “رجب”، بائع، فقال: " نصنع حوالي 400 صنف من الزجاج و350 صنف من البلاستيك النقي، الذي يمكن استخدامه في الميكروويف وغسالات الأطباق والديب فريزر."

منتجات متنوعة بأسعار معقولة

يُشير رجب إلى تنوع المنتجات المتاحة، حيث تشمل:

 

طقم توابل زجاج بغطاء بلاستيك دوار: يتكون من 6 معالق بشكل فراولة ويأتي بأربعة ألوان، بسعر 185 جنيه.
طقم توابل عمود استانلس: يحتوي على 12 بطرمان، بسعر 185 جنيه.
طقم توابل آخر بغطاء شكل وردة: يتكون من 8 بطرمانات بأربعة ألوان، بسعر 145 جنيه.
طقم 3 بطرمنات مع 3 معالق: بسعة 330 مل، بسعر 95 جنيه.

ويوجد ايضا تشكيلة من الكاسات الزجاج او كوبيات اشكال 17.5 جنيه 

ويوجد ايضا اسبتيولة سيلكون ومغرفة حراري 75 جنيه 

مقشرة لوكس معدن استانلس 135 جنيه 

هراسة ثوم استانلس  145 جنيه   

اطقم الكاسات تركي اي شكل يتكوم من 6 كاسات من 260 جنيه حتي 400 جنيه 

طقم شربات تركي بالشفشق سعر 750جنيه 

شيالة طعمية وبطاطس 65 جنيه 

3 مصافي استانليس 55 جنيه 

طقم لبانة كازارولا ومقلاية  المونية خام 620 جنيه

طقم بسبوسة مقاسات 3 قطع المونيا خام 1050جنيه 

طقم بسبوسة فرن المونيا خام 1250 جنيه 

زجاجة المياة اي شكل 22 جنيه 

مج + شاليموه للاطفال اشكال سعره 20 جنيه

مج + شاليموه للاطفال اشكال سعره 39.5 جنيه 

بولات زجاج بايركس بتدخل الفرن 15 جنيه 

تربو الشبح 4 دور 335 جنيه

تربو الشبح 4 دور 275 جنيه

جزامة 3 دور 280 جنيه

جردل وشرشوبة مسفي استانلس 350 جنيه 

طقم شماعة ملابس بلاستك ثقيلة 65 جنيه 

معالق سيلكون او فرشة سلكون او الاسباتيوله سيلكون 25 جنيه 

مزيته سيلكون 35 جنيه 

معلقة عسل 15 جنيه 

معالقة شكل جرانيت 25 جنيه 

علبة اكليرك تدخل ميكروويف لمدة دقيقة 400مل 55 جنيه 

علبة اكليرك تدخل ميكروويف لمدة دقيقة 600مل 75 جنيه

علبة اكليرك تدخل ميكروويف لمدة دقيقة 1000مل 80 جنيه 

 علبة اكليرك تدخل ميكروويف لمدة دقيقة 2800مل 150 جنيه 

طقم بقوليات اكليرك 3 قطع 1700مل 230 جنيه 

طقم ثلاجة اكليرك تدخل ميكروويف لمدة دقيقة 170 جنيه 

طقم اكليرك 7 قطع تدخل ميكروويف  لمدة دقيقة 650 جنيه 

كومدينو 2 درج 270 جنيه 

كومدينو 3 درج 355 جنيه 

كومدينو 4 درج 430 جنيه 

مطبقية بلاستك 350 جنيه 

طقم بولات خشب صحية 4 قطع 530 جنيه 

بطرمان زجاج غطاء خشب احجام 55 و65 و100 جنيه 

علبة منديل خشب زان مستورد  125 جنيه 

علبة منديل اكليرك غطاء خشب مستورد 100 جنيه 

حامل مج خشب 8 هوك 125 جنيه 

وراقه مناديل خشب 75 جنيه 

وراقه مناديل خشب انجليزي 95 جنيه 

باسكت دكور رجول خشب 160 جنيه 

مشابك بلاستك 12 قطعة 25 جنيه 

مشابك بطانية  25جنيه 

مشابك بلاستك شكل سمكة 35 جنيه 

مقشرة بطاطس وفرشة تنظيف 55 جنيه 

اكياس بطانية  80×100 41 جنيه 

اكياس بطانية  100×100 135 جنيه 

علبة بقوليات اكليرك 3 لتر 165 جنيه 

علبة بقوليات اكليرك 85 جنيه 

مضرب نسكافية وبيض شحن 3 سرعات 175 جنيه 

مقشرة 3×1 55 جنيه 

درج ميك اب بلاستك 55 جنيه 

طبق تسالي وترطة 460 جنيه 

حوامل السخن مقسات 25 و20 و17.5 جنيه 

معلقة خشب زان 50 جنيه 

مقشرة استانلستين يد خشب  32.5 جنيه 

طقم معالق لوكس 6 معالق كبيرة و6 صغير 6شوك كبيرة و6 صغير 850 جنيه 

مج بيركس بيتحط علي النار 150 جنيه 

ببرونة الاطفال 125 جنيه 

قطاعة بطاطس 20 جنيه 

فاظة مقاسات 55 حتي  125 جنيه 

جوانتي سلكون حراري 150 جنيه 

فرشة سلكون تنظيف القدم 40 جنيه 

قوالب سلكون اير فلاير 30 جنيه 

فرشة تنظيف زجاج تبدأ من 8 جنيه اصغر مقاس حتي 65 جنيه اكبر مقاس 

مصفي استانليس 9 مقاسات 40 جنيه حتي 95 جنيه 

مبشرة حلزونية استانليس 95 جنيه 

مبشرة سداسي استانليس 90 جنيه 

منخل دقيق استانليس 140 حتي 165 جنيه 

قالب ترطة مقاسات من 12 حتي 26 عرض 6 سنتي 40 جنيه 

علبة اكسسوارات 10 جنيه 

بولة بلاستك بتدخل ميكروويف دقيقة واحدة بسعر 8 جنيه 

طقم 6 بولة وطبق  بلاستك و6 معالق 65 جنيه 

طاجن بايركس بالحامل 1300و 1085 و890 و1250حسب المقاس 

طاسة مدهب 75 جنيه اكبر مقاس 220 جنيه 

طبق فاكهة برجول 100 جنيه 

مطبقية استانليس مدهب 260 جنيه 

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