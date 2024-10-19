من الإبرة للصاروخ.. أسعار الأدوات المنزلية في سوق أبو النمرس.. تبدأ من 8 جنيهات.. وتدخل في كافة استخدامات الحياة اليومية (فيديو وصور)

تعتبر أدوات و"رفايع المنزل" جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، حيث تدخل في كل الاستخدامات، وتبدأ هذه الأدوات من أدوات المطبخ الأساسية، مثل أطقم التوابل، وصولًا إلى أجهزة التنظيف الحديثة، مما يساعد في تنظيم المساحات المختلفة في المنزل، كما تُساهم هذه الأدوات في جعل المهام اليومية مثل الطهي والتنظيف أكثر سرعة وسهولة.

في جولة لـ فيتو داخل سوق أبو النمرس، التقينا “رجب”، بائع، فقال: " نصنع حوالي 400 صنف من الزجاج و350 صنف من البلاستيك النقي، الذي يمكن استخدامه في الميكروويف وغسالات الأطباق والديب فريزر."

منتجات متنوعة بأسعار معقولة

يُشير رجب إلى تنوع المنتجات المتاحة، حيث تشمل:

طقم توابل زجاج بغطاء بلاستيك دوار: يتكون من 6 معالق بشكل فراولة ويأتي بأربعة ألوان، بسعر 185 جنيه.

طقم توابل عمود استانلس: يحتوي على 12 بطرمان، بسعر 185 جنيه.

طقم توابل آخر بغطاء شكل وردة: يتكون من 8 بطرمانات بأربعة ألوان، بسعر 145 جنيه.

طقم 3 بطرمنات مع 3 معالق: بسعة 330 مل، بسعر 95 جنيه.

ويوجد ايضا تشكيلة من الكاسات الزجاج او كوبيات اشكال 17.5 جنيه

ويوجد ايضا اسبتيولة سيلكون ومغرفة حراري 75 جنيه

مقشرة لوكس معدن استانلس 135 جنيه

هراسة ثوم استانلس 145 جنيه

اطقم الكاسات تركي اي شكل يتكوم من 6 كاسات من 260 جنيه حتي 400 جنيه

طقم شربات تركي بالشفشق سعر 750جنيه

شيالة طعمية وبطاطس 65 جنيه

3 مصافي استانليس 55 جنيه

طقم لبانة كازارولا ومقلاية المونية خام 620 جنيه

طقم بسبوسة مقاسات 3 قطع المونيا خام 1050جنيه

طقم بسبوسة فرن المونيا خام 1250 جنيه

زجاجة المياة اي شكل 22 جنيه

مج + شاليموه للاطفال اشكال سعره 20 جنيه

مج + شاليموه للاطفال اشكال سعره 39.5 جنيه

بولات زجاج بايركس بتدخل الفرن 15 جنيه

تربو الشبح 4 دور 335 جنيه

تربو الشبح 4 دور 275 جنيه

جزامة 3 دور 280 جنيه

جردل وشرشوبة مسفي استانلس 350 جنيه

طقم شماعة ملابس بلاستك ثقيلة 65 جنيه

معالق سيلكون او فرشة سلكون او الاسباتيوله سيلكون 25 جنيه

مزيته سيلكون 35 جنيه

معلقة عسل 15 جنيه

معالقة شكل جرانيت 25 جنيه

علبة اكليرك تدخل ميكروويف لمدة دقيقة 400مل 55 جنيه

علبة اكليرك تدخل ميكروويف لمدة دقيقة 600مل 75 جنيه

علبة اكليرك تدخل ميكروويف لمدة دقيقة 1000مل 80 جنيه

علبة اكليرك تدخل ميكروويف لمدة دقيقة 2800مل 150 جنيه

طقم بقوليات اكليرك 3 قطع 1700مل 230 جنيه

طقم ثلاجة اكليرك تدخل ميكروويف لمدة دقيقة 170 جنيه

طقم اكليرك 7 قطع تدخل ميكروويف لمدة دقيقة 650 جنيه

كومدينو 2 درج 270 جنيه

كومدينو 3 درج 355 جنيه

كومدينو 4 درج 430 جنيه

مطبقية بلاستك 350 جنيه

طقم بولات خشب صحية 4 قطع 530 جنيه

بطرمان زجاج غطاء خشب احجام 55 و65 و100 جنيه

علبة منديل خشب زان مستورد 125 جنيه

علبة منديل اكليرك غطاء خشب مستورد 100 جنيه

حامل مج خشب 8 هوك 125 جنيه

وراقه مناديل خشب 75 جنيه

وراقه مناديل خشب انجليزي 95 جنيه

باسكت دكور رجول خشب 160 جنيه

مشابك بلاستك 12 قطعة 25 جنيه

مشابك بطانية 25جنيه

مشابك بلاستك شكل سمكة 35 جنيه

مقشرة بطاطس وفرشة تنظيف 55 جنيه

اكياس بطانية 80×100 41 جنيه

اكياس بطانية 100×100 135 جنيه

علبة بقوليات اكليرك 3 لتر 165 جنيه

علبة بقوليات اكليرك 85 جنيه

مضرب نسكافية وبيض شحن 3 سرعات 175 جنيه

مقشرة 3×1 55 جنيه

درج ميك اب بلاستك 55 جنيه

طبق تسالي وترطة 460 جنيه

حوامل السخن مقسات 25 و20 و17.5 جنيه

معلقة خشب زان 50 جنيه

مقشرة استانلستين يد خشب 32.5 جنيه

طقم معالق لوكس 6 معالق كبيرة و6 صغير 6شوك كبيرة و6 صغير 850 جنيه

مج بيركس بيتحط علي النار 150 جنيه

ببرونة الاطفال 125 جنيه

قطاعة بطاطس 20 جنيه

فاظة مقاسات 55 حتي 125 جنيه

جوانتي سلكون حراري 150 جنيه

فرشة سلكون تنظيف القدم 40 جنيه

قوالب سلكون اير فلاير 30 جنيه

فرشة تنظيف زجاج تبدأ من 8 جنيه اصغر مقاس حتي 65 جنيه اكبر مقاس

مصفي استانليس 9 مقاسات 40 جنيه حتي 95 جنيه

مبشرة حلزونية استانليس 95 جنيه

مبشرة سداسي استانليس 90 جنيه

منخل دقيق استانليس 140 حتي 165 جنيه

قالب ترطة مقاسات من 12 حتي 26 عرض 6 سنتي 40 جنيه

علبة اكسسوارات 10 جنيه

بولة بلاستك بتدخل ميكروويف دقيقة واحدة بسعر 8 جنيه

طقم 6 بولة وطبق بلاستك و6 معالق 65 جنيه

طاجن بايركس بالحامل 1300و 1085 و890 و1250حسب المقاس

طاسة مدهب 75 جنيه اكبر مقاس 220 جنيه

طبق فاكهة برجول 100 جنيه

مطبقية استانليس مدهب 260 جنيه

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