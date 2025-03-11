سقوط تاجر أسلحة نارية في الدقهلية

تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط عدد من الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بحوزة أحد الأشخاص بالدقهلية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة الجمالية بالدقهلية) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، متخذًا من محل سكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (21 فرد محلى – عدد من الطلقات).

وبمواجهته أقر بحيازته للأسلحة النارية بقصد الإتجار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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