ضبط ورشة لتصنيع الألعاب النارية بداخلها 3 مليون قطعة بالفيوم

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في ضبط عامل بالفيوم لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها وبحوزته أكثر من 3 مليون قطعة ألعاب نارية.



أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الفيوم قيام (عامل- مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة) بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها متخذًا من قطعة أرض فضاء متاخمة لمنزله مقرًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه داخل الورشة المشار إليها وعُثر بحوزته على (3,1 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام – الأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع)، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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