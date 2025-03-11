أغلى من التفاح، ارتفاع أسعار الليمون لـ 100 جنيه يثير جدلًا واسعًا على السوشيال.. شعبة الخضراوات: البدائل متوفرة بسعر 7 جنيهات
ارتفاع أسعار الليمون البلدي في الأسواق، أثارت الارتفاعات الملحوظة في أسعار الليمون بلدي جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين عن أسباب ارتفاع سعر الليمون البلدي ليصل إلى 100 جنيه في بعض المناطق.
الليمون أغلى من التفاح وأصناف الفاكهة
واستنكر رواد السوشيال ميديا ارتفاع أسعار الليمون، لتحمل منشوراتهم عبارات مثل «الليمون أغلى من التفاح وأصناف الفاكهة».
فما أسباب ارتفاع أسعار الليمون بلدي في الأسواق؟
أسباب ارتفاع أسعار الليمون البلدي في الأسواق
قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسباب ارتفاع اسعار الليمون البلدي ترجع إلى نقص الكميات المعروضة منه في الأسواق.
إصابات أشجار الليمون التي أثرت على الإنتاجية
وأوضح أن إصابات أشجار الليمون أثرت على الإنتاجية، حتى إن هناك مزارعين قاموا باقتلاع أشجار الليمون بلدي بعد فشل محاولات معالجته، وعليه نعاني من نقص حاد في الكميات، والاستعداد لزراعة أشجار جديدة، وزراعة الليمون تحتاج إلى فترة طويلة للإنتاج.
زيادة الطلب على شراء الليمون بلدي
وتابع أن أسعار الليمون بلدي ارتفعت خاصة بالأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، متأثرة بزيادة الطلب على شراءه، متوقعًا انخفاض الإقبال على شرائه خلال الأسبوع المقبلة، وبالتالي استقرار ثم انخفاض أسعاره.
بدائل الليمون بلدي بأسعار أقل وكميات كبيرة في الأسواق
وأضاف أن هناك بدائل لليمون بلدي بأسعار أقل وكميات كبيرة بالأسواق، منها الأضاليا الذي يقل عن أسعار الليمون بلدي، ويتراوح سعر ليمون أضاليا في سوق العبور بين 7 جنيهات و11 جنيها للكيلو.
طرح العروات الجديدة من الليمون البلدي بعد شهر ونصف تقريبًا
وأشار إلى أنه سيبدأ طرح العروات الجديدة من الليمون البلدي بعد شهر ونصف تقريبًا، ثم يزيد الإنتاجية تدريجيًّا.
أسعار الليمون بلدي في الأسواق
وفي نفس السياق، تستعرض «فيتو» أسعار الليمون بلدي في الأسواق الشعبية، والسلاسل الغذائية والمحال التجارية والمنافذ؛ في السطور الأتية:
سعر الليمون في سوق العبور للجملة
أسعار الليمون بلدي في سوق العبور للجملة، وجاءت كالأتي:
- تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 50 جنيهًا إلى 60 جنيهًا.
- تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 7 جنيهات إلى 11 جنيها.
أسعار كيلو الليمون بلدي في أسواق الخضار
فيما تراوحت اسعار كيلو الليمون بلدي في أسواق الخضار من 80 إلى 100 جنيه.
أقل أسعار ليمون بلدي في المنافذ
ووفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، فإن أقل سعر لكيلو ليمون بلدي في المنافذ يبلغ نحو 60 جنيهًا.
أسباب اختلاف أسعار الليمون في المحال التجارية
وفيما يخص أسعار الليمون في السلاسل الغذائية والمحال التجارية، فإنها تباينت وفقًا لحجم الثمرة، وأيضًا نوع الليمون إذ يوجد أنواع متعددة من الليمون منها البلدي والأضاليا.
أسعار الليمون تختلف وفق طريقة الزراعة
كما تختلف أسعار الليمون وفق طريقة الزراعة، إذ يوجد ليمون عضوي أو أرجانيك يزرع دون إضافة الأسمدة الكيماوية، إضافة إلى الليمون الذي يزرع بالطرق التقليدية.
سعر الليمون في السلاسل الغذائية والمحال التجارية
سعر الليمون في السلاسل الغذائية والمحال التجارية، جاء كالأتي:
- بلغ سعر ليمون بلدي وزن 500 جرام نحو 40 جنيهًا.
- تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 80 إلى 83 جنيهًا.
- بلغ سعر الليمون بلدي حجم كبير نحو 90 جنيهًا.
- بلغ سعر ليمون حيوي إيزيس وزن 250 جرامًا نحو 35 جنيهًا.
- بلغ سعر ليمون أضاليا وزن 500 جرام نحو 19 جنيهًا.
اسعار الليمون في السلاسل الغذائية والمحال التجارية
- بلغ سعر كيلو ليمون مافا نحو 136 جنيهًا.
- بلغ سعر ليمون بدون بذور وزن 500 جرام نحو 24 جنيهًا.
- بلغ سعر ليمون بنزهير ماف وزن 500 جرام نحو 79 جنيهًا.
- بلغ سعر ليمون مافا وزن 500 جرام نحو 74 جنيهًا.
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