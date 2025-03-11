أغلى من التفاح، ارتفاع أسعار الليمون لـ 100 جنيه يثير جدلًا واسعًا على السوشيال.. شعبة الخضراوات: البدائل متوفرة بسعر 7 جنيهات

ارتفاع أسعار الليمون البلدي في الأسواق، أثارت الارتفاعات الملحوظة في أسعار الليمون بلدي جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين عن أسباب ارتفاع سعر الليمون البلدي ليصل إلى 100 جنيه في بعض المناطق.

ارتفاع أسعار الليمون بلدي

الليمون أغلى من التفاح وأصناف الفاكهة

واستنكر رواد السوشيال ميديا ارتفاع أسعار الليمون، لتحمل منشوراتهم عبارات مثل «الليمون أغلى من التفاح وأصناف الفاكهة».

سعر الليمون اليوم

فما أسباب ارتفاع أسعار الليمون بلدي في الأسواق؟

ارتفاع أسعار الليمون بلدي

أسباب ارتفاع أسعار الليمون البلدي في الأسواق

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسباب ارتفاع اسعار الليمون البلدي ترجع إلى نقص الكميات المعروضة منه في الأسواق.

حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة

إصابات أشجار الليمون التي أثرت على الإنتاجية

وأوضح أن إصابات أشجار الليمون أثرت على الإنتاجية، حتى إن هناك مزارعين قاموا باقتلاع أشجار الليمون بلدي بعد فشل محاولات معالجته، وعليه نعاني من نقص حاد في الكميات، والاستعداد لزراعة أشجار جديدة، وزراعة الليمون تحتاج إلى فترة طويلة للإنتاج.

شجر الليمون

زيادة الطلب على شراء الليمون بلدي

وتابع أن أسعار الليمون بلدي ارتفعت خاصة بالأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، متأثرة بزيادة الطلب على شراءه، متوقعًا انخفاض الإقبال على شرائه خلال الأسبوع المقبلة، وبالتالي استقرار ثم انخفاض أسعاره.

سعر الليمون اليوم

بدائل الليمون بلدي بأسعار أقل وكميات كبيرة في الأسواق

وأضاف أن هناك بدائل لليمون بلدي بأسعار أقل وكميات كبيرة بالأسواق، منها الأضاليا الذي يقل عن أسعار الليمون بلدي، ويتراوح سعر ليمون أضاليا في سوق العبور بين 7 جنيهات و11 جنيها للكيلو.

سعر الليمون اليوم

طرح العروات الجديدة من الليمون البلدي بعد شهر ونصف تقريبًا

وأشار إلى أنه سيبدأ طرح العروات الجديدة من الليمون البلدي بعد شهر ونصف تقريبًا، ثم يزيد الإنتاجية تدريجيًّا.

سعر الليمون اليوم

أسعار الليمون بلدي في الأسواق

وفي نفس السياق، تستعرض «فيتو» أسعار الليمون بلدي في الأسواق الشعبية، والسلاسل الغذائية والمحال التجارية والمنافذ؛ في السطور الأتية:

اسعار الليمون اليوم

سعر الليمون في سوق العبور للجملة

أسعار الليمون بلدي في سوق العبور للجملة، وجاءت كالأتي:

تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 50 جنيهًا إلى 60 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 7 جنيهات إلى 11 جنيها.

سعر الليمون اليوم

أسعار كيلو الليمون بلدي في أسواق الخضار

فيما تراوحت اسعار كيلو الليمون بلدي في أسواق الخضار من 80 إلى 100 جنيه.

اسعار الليمون اليوم

أقل أسعار ليمون بلدي في المنافذ

ووفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، فإن أقل سعر لكيلو ليمون بلدي في المنافذ يبلغ نحو 60 جنيهًا.

سعر الليمون اليوم

أسباب اختلاف أسعار الليمون في المحال التجارية

وفيما يخص أسعار الليمون في السلاسل الغذائية والمحال التجارية، فإنها تباينت وفقًا لحجم الثمرة، وأيضًا نوع الليمون إذ يوجد أنواع متعددة من الليمون منها البلدي والأضاليا.

أسعار الليمون تختلف وفق طريقة الزراعة

كما تختلف أسعار الليمون وفق طريقة الزراعة، إذ يوجد ليمون عضوي أو أرجانيك يزرع دون إضافة الأسمدة الكيماوية، إضافة إلى الليمون الذي يزرع بالطرق التقليدية.

سعر الليمون اليوم

سعر الليمون في السلاسل الغذائية والمحال التجارية

سعر الليمون في السلاسل الغذائية والمحال التجارية، جاء كالأتي:

بلغ سعر ليمون بلدي وزن 500 جرام نحو 40 جنيهًا. تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 80 إلى 83 جنيهًا. بلغ سعر الليمون بلدي حجم كبير نحو 90 جنيهًا. بلغ سعر ليمون حيوي إيزيس وزن 250 جرامًا نحو 35 جنيهًا. بلغ سعر ليمون أضاليا وزن 500 جرام نحو 19 جنيهًا.

اسعار ليمون بلدي

اسعار الليمون في السلاسل الغذائية والمحال التجارية

بلغ سعر كيلو ليمون مافا نحو 136 جنيهًا.

بلغ سعر ليمون بدون بذور وزن 500 جرام نحو 24 جنيهًا.

بلغ سعر ليمون بنزهير ماف وزن 500 جرام نحو 79 جنيهًا.

بلغ سعر ليمون مافا وزن 500 جرام نحو 74 جنيهًا.

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