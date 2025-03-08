السبت 08 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

شعبة الخضراوات تكشف عن سبب صادم وراء ارتفاع أسعار الليمون البلدي

سعر الليمون اليوم،
سعر الليمون اليوم، فيتو

ارتفاع أسعار الليمون البلدي في الأسواق، ارتفعت أسعار الليمون بلدي في الأسواق لتصل إلى 100 جنيه في بعض المناطق، حيث واصل سعر الليمون الارتفاع خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، فما أسباب ارتفاع أسعار الليمون بلدي في الأسواق؟ 

<strong>سعر الليمون اليوم</strong>
سعر الليمون اليوم

أسباب ارتفاع اسعار الليمون بلدي في الأسواق

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسباب ارتفاع اسعار الليمون البلدي في الأسواق، ترجع إلى نقص الكميات المعروضة من الليمون في الأسواق.

<strong> حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة</strong>
 حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة

إصابات أشجار الليمون التي أثرت على الإنتاجية

وأوضح النجيب لـ «فيتو» أن نقص الكميات المعروضة في الأسواق من الليمون السبب فيها؛ إصابات أشجار الليمون التي أثرت في الإنتاجية، حتى إن هناك مزارعين قاموا باقتلاع أشجار الليمون بلدي بعد فشل محاولات معالجته.

<strong>شجر الليمون</strong>
شجر الليمون

زراعة أشجار الليمون الجديدة تحتاج فترة طويلة لبدء الإنتاج

وأضاف أن المزارعين في بعض القرى الهامة الشهيرة بغزارة إنتاجيتها من الليمون؛ خاصة في محافظة البحيرة مثل قرية النجاح، قاموا باقتلاع وقتل شجر الليمون للتخلص منه بعد فشل المحاولات في مكافحة الأمراض، والاستعداد لزراعة أشجار جديدة، وزراعة الليمون تحتاج إلى فترة طويلة للإنتاج.

<strong>سعر الليمون اليوم</strong>
سعر الليمون اليوم

زيادة الطلب على شراء الليمون بلدي 

وتابع أن أسعار الليمون بلدي ارتفعت في الأسواق خاصة في الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، متأثرة بزيادة الطلب على شراء الليمون بلدي، لكن من المتوقع قلة الإقبال على شرائه خلال الأسبوع المقبلة.

<strong>سعر الليمون اليوم</strong>
سعر الليمون اليوم

بدائل الليمون بلدي بأسعار أقل وكميات كبيرة في الأسواق

وأضاف أن هناك بدائل لليمون بلدي بأسعار أقل وكميات كبيرة في الأسواق،  منها الأضاليا الذي يقل عن أسعار الليمون بلدي، إذ يتراوح سعر الليمون أضاليا في سوق العبور بين 7 جنيهات و11 جنيها.

<strong>سعر الليمون اليوم</strong>
سعر الليمون اليوم

طرح العروات الجديدة من الليمون البلدي بعد شهر ونصف تقريبًا

وأشار إلى أنه سيبدأ طرح العروات الجديدة من الليمون البلدي بعد شهر ونصف تقريبًا، ثم يزيد الإنتاجية تدريجيًّا.

<strong>سعر الليمون اليوم</strong>
سعر الليمون اليوم

أسعار كيلو الليمون بلدي في سوق العبور 

يشار إلى أن يتراوح سعر كيلو الليمون بلدي في سوق العبور من 65 جنيهًا إلى 75 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الليمون الغرفة التجارية الغرفة التجارية بالقاهرة الليمون البلدي الليمون بلدي زراعة الليمون سعر الليمون سعر الليمون اليوم شهر رمضان سوق العبور شجر الليمون شعبة الخضراوات شعبة الخضراوات والفاكهة ليمون بلدي اسعار الليمون اليوم أسعار الليمون بلدي أسعار كيلو الليمون سعر كيلو الليمون
ads

الأكثر قراءة

شعبة الخضراوات تكشف عن سبب صادم وراء ارتفاع أسعار الليمون البلدي

بسبب تذكرة الدخول، القصة الكاملة لاعتداء فرد أمن على سيدة بمستشفى الأزهر في دمياط (فيديو وصور)

الزمالك يتأهل للدور ربع نهائي لكأس مصر بعد ثنائية مثيرة على مودرن سبورت

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت، السيدة عائشة "الصديقة بنت الصديق"

سوريا تتهم دولة إقليمية بالوقوف وراء أحداث الساحل الدامية

يصل لـ 420 جنيهًا، أسعار كعك عيد الفطر 2025

غياث دلا، معلومات عن صانع ليلة الرعب في الساحل السوري

ما الفرق بين الحَيض والاستحاضة؟ وما حكم صيام المستحاضة وأداء العبادات المشروعة؟

منوعات

المزيد

الغضب يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب بعد وفاة طفلة سقطت في بالوعة

الأمطار تغمر مستشفى ترهونة في ليبيا

دراسة مثيرة تكشف عاملا مشتركا بين بدانة البشر والكلاب

إفطار جماعي في حارة درويش، لقاء إنساني يجمع الغرباء برمضان (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق المحلية اليوم الجمعة 7/ 3/ 2025

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة7/3/2025

سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الجمعة 7/3/2025

بكام كيلو الأرز اليوم الجمعة في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

نجوم غيرو جلدهم من أجل المشاهد.. والأجرأ مي عمر وإلهام شاهين (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء تيسير الزواج في اليوم الثامن من رمضان 2025

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت، السيدة عائشة "الصديقة بنت الصديق"

رئيس دينية الشيوخ: تعليم الوحي وتبليغه يستلزم تعلم العلوم الخادمة له والمنبثقة عنه

المزيد
الجريدة الرسمية