شعبة الخضراوات تكشف عن سبب صادم وراء ارتفاع أسعار الليمون البلدي

ارتفاع أسعار الليمون البلدي في الأسواق، ارتفعت أسعار الليمون بلدي في الأسواق لتصل إلى 100 جنيه في بعض المناطق، حيث واصل سعر الليمون الارتفاع خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، فما أسباب ارتفاع أسعار الليمون بلدي في الأسواق؟

سعر الليمون اليوم

أسباب ارتفاع اسعار الليمون بلدي في الأسواق

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسباب ارتفاع اسعار الليمون البلدي في الأسواق، ترجع إلى نقص الكميات المعروضة من الليمون في الأسواق.

حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة

إصابات أشجار الليمون التي أثرت على الإنتاجية

وأوضح النجيب لـ «فيتو» أن نقص الكميات المعروضة في الأسواق من الليمون السبب فيها؛ إصابات أشجار الليمون التي أثرت في الإنتاجية، حتى إن هناك مزارعين قاموا باقتلاع أشجار الليمون بلدي بعد فشل محاولات معالجته.

شجر الليمون

زراعة أشجار الليمون الجديدة تحتاج فترة طويلة لبدء الإنتاج

وأضاف أن المزارعين في بعض القرى الهامة الشهيرة بغزارة إنتاجيتها من الليمون؛ خاصة في محافظة البحيرة مثل قرية النجاح، قاموا باقتلاع وقتل شجر الليمون للتخلص منه بعد فشل المحاولات في مكافحة الأمراض، والاستعداد لزراعة أشجار جديدة، وزراعة الليمون تحتاج إلى فترة طويلة للإنتاج.

سعر الليمون اليوم

زيادة الطلب على شراء الليمون بلدي

وتابع أن أسعار الليمون بلدي ارتفعت في الأسواق خاصة في الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، متأثرة بزيادة الطلب على شراء الليمون بلدي، لكن من المتوقع قلة الإقبال على شرائه خلال الأسبوع المقبلة.

سعر الليمون اليوم

بدائل الليمون بلدي بأسعار أقل وكميات كبيرة في الأسواق

وأضاف أن هناك بدائل لليمون بلدي بأسعار أقل وكميات كبيرة في الأسواق، منها الأضاليا الذي يقل عن أسعار الليمون بلدي، إذ يتراوح سعر الليمون أضاليا في سوق العبور بين 7 جنيهات و11 جنيها.

سعر الليمون اليوم

طرح العروات الجديدة من الليمون البلدي بعد شهر ونصف تقريبًا

وأشار إلى أنه سيبدأ طرح العروات الجديدة من الليمون البلدي بعد شهر ونصف تقريبًا، ثم يزيد الإنتاجية تدريجيًّا.

سعر الليمون اليوم

أسعار كيلو الليمون بلدي في سوق العبور

يشار إلى أن يتراوح سعر كيلو الليمون بلدي في سوق العبور من 65 جنيهًا إلى 75 جنيهًا.

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