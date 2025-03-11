تفاصيل حادث المريوطية.. ممثلة تفارق الحياة و4 مصابين بعد سقوط سيارة في ترعة.. الرمال المتراكمة سبب اختلال عجلة القيادة.. والنيابة تأمر بالتحفظ على السائق والسيارة

في ليلة مظلمة، كانت سيارة ملاكي تسير على طريق المريوطية في الجيزة، بقيادة السائق "سامح" عائدًا برفقة زملائه بعد يوم طويل من التصوير، إلى جواره تجلس الممثلة "نورهان" صامتة، وعيناها تتابع الطريق، في الخلف 3 فتيات ومهندس صوت يتبادلون الحديث ويضحكون.

لكن كل شيء تغير في لحظة، بعدما سقطت السيارة في مياه ترعة المريوطية عند كوبري زويل، بعدما اختلت عجلة القيادة بين يدي "سامح"، وحاول السيطرة عليها، لكنها أفلتت تمامًا، وانحرفت السيارة عن مسارها، هوت إلى ترعة المريوطية، وابتلعها الماء.

"سامح" خرج أولًا، لحقته 3 فتيات، وأصوات الماء المتلاطمة غطّت على أنفاسهم المذعورة، الجميع يبحث عن "نورهان" كانت هناك في المقعد الأمامي، أبواب السيارة مُحكمة الإغلاق، والماء يتسلل بسرعة.



حاولوا فتح الباب وكسر الزجاج، لكن الوقت لم يكن في صالحهم، بعد دقائق قفز بعض الشباب إلى الماء وأخرجوها وضعوها على اليابسة، وقد وصلت الإسعاف، القلوب تترقب معجزة لكنها لم تحدث، نبضها كان قد توقف، حاولوا إنعاشها لم تستجب، وعند وصولها إلى مستشفى شبرامنت المركزي، كان الأمر قد حُسم.

تحقيقات النيابة العامة في الحادث



النيابة العامة تحقق في حادث سيارة بـ المريوطية، وكشفت التحقيقات أن مستقلي السيارة من الممثلين “الكومبارس” المشاركين في مسلسلات رمضان التى تعرض هذا العام، وأنهم كانوا فى طريق عودتهم من أحد مناطق التصوير عندما وقع الحادث.

تبين من التحقيقات أن الرمال المتراكمة على جانبي الطريق تسببت في اختلال عجلة القيادة من يد السائق، مما أدى إلى انحراف السيارة وانقلابها.

وأفادت التحقيقات أنه أثناء سير سيارة ملاكي على طريق المريوطية اتجاه الهرم، يقودها شاب يُدعى "سامح.م.ع"، البالغ من العمر 30 عاما، مقيم جسر السويس عين شمس، برفقته كل من "ن.ا"، البالغة من العمر 38 عاما، مقيمة المرج، و"ن.أ.ح"، البالغة من العمر 24 عاما، و"أ.خ.م"، البالغ من العمر 25 عاما، و"س.خ.م"، البالغ من العمر 20 عاما انحرفت عن مسارها وانقلبت في ترعة المريوطية.

وأوضحت المعاينة أن السائق والفتيات الثلاث قد تمكنوا من الخروج من السيارة، باستثناء سيدة تدعى “نورهان” تبلغ من العمر 38 عاما التي كانت في الكرسي الموجود بجانب السائق، وتقيم فى منطقة المرج بالقاهرة، فيما أصيب 3 من زملائها بإصابات متنوعة ما بين الكدمات والكسور.

وبعدها حاول عدد من الشباب بالنزول إلى الترعة وتمكنوا من استخراج السيدة ونقلها إلى المستشفى، لكن حالتها كانت متدهورة، وتوفيت إثر توقف عضلة القلب، وجرى نقل جثمانها إلى مستشفى شبرامنت المركزي رفقة المصابين الآخرين، وكانوا في حالة مستقرة.

وأشارت التحقيقات إلى أن سائق السيارة الملاكي، تعاقد مع أحد المكاتب الفنية التابعة لشركة إنتاج، لمرافقة مجموعة من الممثلين “الكومبارس” المشاركين في مسلسل درامي يعرض في الموسم الرمضاني الحالي، وتوصيلهم لأي مكان يريدون التوجه إليه، وفي أثناء عودتهم بعد انتهاء تصوير المشاهد الخاصة بهم في موقع تصوير بمنطقة البدرشين، اختلت عجلة القيادة فى يد السائق ما أدى إلى سقوطها فى ترعة المريوطية.

وطلبت النيابة انتداب فريق متخصص من مرور الجيزة، لفحص السيارة بعد انتشالها من الترعة والتحفظ عليها، وإعداد تقرير فني مفصل عن سبب الحادث، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة فى محيط الحادث، والاستماع لشهود عيان للوقوف على كافة الملابسات التى أحادت بالواقعة.. وصرحت بتسليم جثمان الممثلة المتوفية إلى ذويها بعد انتهاء الإجراءات القانونية تمهيدا لدفنها.

سقوط سيارة ملاكي في ترعة المريوطية ووجود مصابين

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة، تفيد بتلقيها بلاغا عن سقوط سيارة ملاكي بداخلها عدد من الأشخاص فى ترعة المريوطية.

على الفور انتقلت قوة من رجال الشرطة ترافقها سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، كما دفعت الإدارة العام للحماية المدنية بالجيزة بفريق من رجال الإنقاذ النهري بكامل تجهيزاته ومعداته، وتمكنوا من انتشال جثة الممثلة وإخراج المصابين، وتم رفع السيارة من الترعة باستخدام الأوناش المخصصة لذلك.

ونقلت سيارات الإسعاف جثة المتوفية إلى مشرحة مستشفى الهرم تحت تصرف النيابة العامة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.. تم تحرير محضر بتفاصيل الحادث، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

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