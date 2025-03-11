محافظ الإسكندرية يوجه باستمرار إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة ضمن الموجة الـ25

أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية على استمرار جهود المحافظة في إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والتصدى لأي محاولة للبناء دون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة ال25 لإزالة التعديات.

تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضى أملاك الدولة وعدم السماح بالتعدى عليها، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي وأملاك الدولة.

شن حي المنتزة أول حملة مكبرة لإزالة التعديات شملت تنفيذ عدد ٦ حالات إزالة عبارة عن أسوار من الطوب الأبيض بعزبة خطاب علي مساحة ١٠٠٠ متر وكذا إزالة أسوار مخالفة علي مساحة ٤٥٩ متر فضلا عن إزالة ١٢ حالة تعدٍ علي الأراضي الزراعية عبارة عن أسوار بعزبة خطاب بإجمالي مساحات ٩٤٥ متر بالإضافة إلى إزالة تعديات علي الأراضي أملاك الدولة نهاية شارع أحمد عبد الوهاب بمساحات ٤٠٠ متر، ١٨٠٠ متر وكذا ازالة ١٢ حالة تعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بحوض خطاب علي مساحة ١٠٠٠ متر.

وقام حى المنتزة ثان حملة مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي أملاك الدولة شملت إزالة دور أرضي وحوائط وأعمدة بعزبة حوض ١٠ وكذا إزالة أسوار علي مساحة ٣٠٠ متر بعزبة الروضة بالإضافة إلى إزالة غرفتين بعزبة حوض ١٠ وكذا إزالة ١٢ حالة تعدى علي أراضي زراعية بعزبة خطاب نمرة ٥

وكثف حي شرق حملاته لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة شملت إزالة عدد ١١ حالة مخالفة فى المهد بمنطقة سكينة، أبيس الثانية، الحسينية والجمالية وكذا إزالة عدد ٩ متغيرات مكانية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وشهد حي وسط حملة مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي أملاك الدولة شملت إزالة عدد 4 حالات تعدي بقرية أبيس العاشرة عبارة عن هنجر وحوائط بالدور الأول علوي علي مساحة 80 م و100م وكذا إزالة حوائط بالدور الثاني علوي، وأعمدة بالدور الثالث علوي علي مساحة 150م.

بينما قام حي العامرية أول حملة مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة شملت إزالة عدد ٤ متغيرات مكانية عبارة عن أسوار بقرية الوقاد بالنهضة وقرية العلا الشرقية فضلا عن إزالة مبني دور أرضى على مساحة ١٤٠ م٢ بالحرابي بحري.

وواصل حي العامرية ثان حملات إزالة التعديات شملت إزالة أسوار من الطوب الأبيض بقرية اليمن فرع ٣٦ علي مساحة ٣٠٠ متر وكذا إزالة أسوار علي مسطح ٣٥٠ مترًا بنجع صالح سعد فضلا عن إزالة أعمدة بالدور الثاني علوي بأحد العقارات بنجع عبد الرواف على مساحة ٩٠ متر مربع.

ونفذ مركز ومدينة برج العرب حملة مكبرة تمكنت من إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة علي مساحة ١٣٤٥٠م٢ وكذا إزالة أسوار علي مساحة ٣٦٠ متر بالإضافة إلى ازالة أسوار علي مساحة ٣٨٠ متر ببرج العرب القديم فضلا عن إزالة مباني بدون ترخيص عبارة عن صبة خرسانية على مساحة ٢٠٠م٢ تقريبا بقرية المركزية ببنجر السكر.

وأكد محافظ الإسكندرية استمرار الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مختلف جهات الولاية، في شن الحملات المكبرة لإزالة التعديات المخالفة والمستهدفة ضمن أعمال الموجة، مشددًا على رؤساء الأحياء، بتكثيف المرور الميداني، للتأكد من عدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، والإزالة الفورية في المهد لأية تعديات جديدة.

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