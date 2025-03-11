الثلاثاء 11 مارس 2025
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رياضة

طريد برشلونة يقود بالميراس لنهائي بطولة باوليستا

فيتور روكي
فيتور روكي

قاد المهاجم فيتور روكي فريقه بالميراس، في أول مشاركة له معه، للتأهل لنهائي بطولة باوليستا بعد فوزه اليوم الثلاثاء، على ساو باولو في الدور نصف النهائي بهدف دون رد من ركلة جزاء تحصل عليها لاعب برشلونة السابق.

 

وشهدت الدقيقة 43 ارتكاب رافائيل حارس ساو باولو خطأ تسبب في حصول روكي على الكرة وذلك قبل أن يصطدم بالمدافع روبرت أربوليدا ويسقط داخل منطقة الجزاء.

واحتسب حكم اللقاء فلافيو رودريجيز دي سوزا على الفور ركلة جزاء لنادي بالميراس دون الرجوع لتقنية الVAR، ما تسبب في احتجاجات كثيرة من فريق ساو باولو.


وسدد اللاعب رافائيل فيجا ركلة الجزاء ليهدي بالميراس هدف الفوز والتأهل لنهائي البطولة.

وسيواجه بالميراس فريق كورينثيانز في نهائي من مباراتين، الذهاب يوم الأحد المقبل على ملعب الأول (أليانز باركي) والإياب في 27 من الشهر الجاري على ملعب الأخير (نيو كيميكا أرينا).

 

البرازيلي فيتور روكي

وأعلن نادي برشلونة 28 فبراير 2025 بشكل رسمي، انتقال البرازيلي فيتور روكي لاعب الفريق، إلى صفوف نادي بالميراس البرازيلي.

وقضى روكي الفترة الماضية في صفوف نادي ريال بيتيس الإسباني، وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم قادمًا من برشلونة، ولكن تم قطع إعارته.

 

تصريحات روكي بعد انضمامه إلى بالميراس

وقال فيتور روكي في تصريحات للموقع الرسمي لنادي بالميراس: “أنا فخور للغاية بأن أكون جزءا من عائلة بالميراس، الفترة الماضية كانت متوترة ومليئة بالقلق بالنسبة لي ولأسرتي، ولكن لحسن الحظ سارت الأمور على ما يرام في النهاية”.

ولم يكشف نادي برشلونة في البيان الذي نشره عبر موقع النادي الرسمي، عن أي تفاصيل تخص انتقال روكي إلى بالميراس، ولكن حسب ما ذكرته التقارير الصحفية فإن اللاعب سينضم للنادي البرازيلي إلى مدة 5 مواسم مقبلة.

 

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