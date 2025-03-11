الكهرباء توضح أسباب اختلاف أسعار شرائح الاستهلاك بالعدادات الكودية

يتسأل عدد كبير من المواطنين عن أسعار شرائح الكهرباء بالعدادات مسبقة الدفع والعدادات الميكانيكية القديمة والعدادات الكودية المقننة والعدادات الكودية التي يجري تركيبها للمنازل المخالفة أو التي لم يصدر في حقها قرار بالتصالح.

أسعار شرائح الكهرباء بالعدادات

واكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن أسعار شرائح الكهرباء واحدة في جميع العدادات سواء كانت العدادات الميكانيكية القديمة أو العدادات مسبقة الدفع او العدادات الكودية والتي يجري تركيبها في المنازل المقننة.

وأضافت الوزارة أنه فيما يخص المنازل التي لم يصدر لها قرار بالتصالح أو الهدم يجب تركيب عدادات كودية لها وفقا لقرارات مجلس الوزراء بتركيب العدادات الكودية للمنازل المخالفة أو التي لم يصدر بحقها قرار بالتصالح أو الهدم، مشيرة إلى تسعيرة المحاسبة بتلك العدادات تختلف عن باقي العدادات الأخري.

أسعار شرائح الكهرباء بالعدادات الكودية الجديدة

وأشارت الوزارة الي أن أسعار شرائح الكهرباء بالعدادات مسبقة الدفع والتي يجري تركيبها بالمنازل المخالفة واحدة ويتم محاسبتها بسعر 214.5 للكيلووات وهو سعر الإنتاج الفعلي للتيار.



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