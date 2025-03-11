الثلاثاء 11 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الكهرباء توضح أسباب اختلاف أسعار شرائح الاستهلاك بالعدادات الكودية

عدادات الكهرباء
عدادات الكهرباء

يتسأل عدد كبير من المواطنين عن أسعار شرائح الكهرباء بالعدادات مسبقة الدفع والعدادات الميكانيكية القديمة والعدادات الكودية المقننة والعدادات الكودية التي يجري تركيبها للمنازل المخالفة أو التي لم يصدر في حقها قرار بالتصالح.

أسعار شرائح الكهرباء بالعدادات

واكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن أسعار شرائح الكهرباء واحدة في جميع العدادات سواء كانت العدادات الميكانيكية القديمة أو العدادات مسبقة الدفع او العدادات الكودية والتي يجري تركيبها في المنازل المقننة.

وأضافت الوزارة أنه فيما يخص المنازل التي لم يصدر لها قرار بالتصالح أو الهدم يجب تركيب عدادات كودية لها وفقا لقرارات مجلس الوزراء بتركيب العدادات الكودية للمنازل المخالفة أو التي لم يصدر بحقها قرار بالتصالح أو الهدم، مشيرة إلى تسعيرة المحاسبة بتلك العدادات تختلف عن باقي العدادات الأخري.

أسعار شرائح الكهرباء بالعدادات الكودية الجديدة

وأشارت الوزارة الي أن أسعار شرائح الكهرباء بالعدادات مسبقة الدفع والتي يجري تركيبها بالمنازل المخالفة واحدة ويتم محاسبتها بسعر 214.5 للكيلووات وهو سعر الإنتاج الفعلي للتيار.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار شرائح الكهرباء شرائح الكهرباء أسعار شرائح الكهرباء بالعدادات مسبقة الدفع العدادات مسبقة الدفع شرائح الكهرباء بالعدادات مسبقة الدفع العدادات الميكانيكية القديمة العدادات الكودية أسعار شرائح الكهرباء بالعدادات

مواد متعلقة

9 نصائح من الكهرباء للتعامل مع العدادات مسبقة الدفع

أول تعليق من حماس على قرار الاحتلال بقطع ‎الكهرباء عن قطاع ‎غزة

خطة الكهرباء لمواجهة سرقة التيار.. تركيب عدادات للأكشاك.. تطبيق النموذج الموحد للمحاضر.. وتغليظ العقوبات لردع المخالفين

وزير الكهرباء يواصل بحث خطط تأمين التيار.. يعقد اجتماعا مع قيادات شركة مصر الوسطى للتوزيع.. ويؤكد على أهمية متابعة ورصد السرقات

الأكثر قراءة

حريق يلتهم "كافيه" أحمد عيد عبد الملك بالدقي واللاعب يكشف حجم الخسائر

وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 (صور)

شيلني وأشيلك، رسالة غامضة من ميدو لمسئولي الكرة قبل مباراة الأهلي والزمالك تثير الجدل

سبائك الذهب على صفيح ساخن، أسعار جميع الأوزان من 1 لـ 100 جرام

تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025 وهذا العيار يسجل 3510 جنيها

السيسي، شهداؤنا الأبرار قدموا المثل والقدوة في التضحية من أجل بقاء هذا الوطن

وزير الإسكان: البدء في رد مبالغ جدية الحجز للمتقدمين على موقع "مسكن" غير الفائزين

3 أسباب تمنع انسحاب الأهلي من القمة 130

منوعات

المزيد

مركبة X-37B الأمريكية الغامضة تعود إلى الأرض

عصائر يجب إقلال تقديمها لطفلك حفاظا على صحته

تأثير الأشعة فوق البنفسجية على حركة الغبار فوق القمر

حاملا كرسيا ومخرجا لسانه، خروج غريب لرئيس الوزراء الكندي ترودو من البرلمان (صورة)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

بكام كيلو السكر اليوم الإثنين؟

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك بالدوري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

غزوة بني قريظة، كيف دفع اليهود ثمن نقض العهد مع المسلمين؟

ما حكم الانشغال بالألعاب الإلكترونية بدلًا من العبادة في رمضان؟ الأزهر يحسم الجدل (فيديو)

حكم صيام المرأة غير المحجبة وهل يُقبل صيامها وصلاتها؟

المزيد
الجريدة الرسمية