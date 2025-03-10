9 نصائح من الكهرباء للتعامل مع العدادات مسبقة الدفع

قدمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عدة نصائح للمواطنين للتعامل مع العدادات مسبقة الدفع والعدادات الكودية.

نصائح ومعلومات عن العدادات مسبقة الدفع

وتضمنت النصائح التي قدمتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التالي:

عدم التلاعب نهائيا فى غطاء العداد حتى لا يفصل العداد

التأكد من وجود رصيد كافى حتى لا تنقطع الكهرباء فجأة

يعطى العداد إنذارات في حالة وصول الرصيد ١٠ جنيه

يفضل الشحن فى أول أسبوع من الشهر عند الشريحة الأولي

آخر اسبوع فى الشهر يفضل توفيرالطاقة على قدرالمستطاع خاصة أن العدادات تكون على أعلى شريحة للاستهلاك

الانتقال من شريحة إلى شريحة يتم خصم مبلغ من الرصيد على حسب شريحة الاستهلاك

في حالة عدم تشغيل العداد نهائيا يتم خصم ٩ جنيه من الرصيد بما يعرف القراءة الصفرية

تأكد من ضبط الوقت والتاريخ لضمان عودة العداد إلى الشريحة الأولى مع بداية كل شهر ميلادي

طريقة الحساب في العدادات واحدة وفقا لاختلاف أنواعها

واصلت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحركاتها لاستبدال العدادات الميكانيكية القديمة بأخرى مسبقة الدفع، وذلك في أطار خطة الوزارة لتحسين التغذية الكهربائية للمواطنين والقضاء علي ظاهرة الفقد على الشبكة الموحدة للكهرباء.

أسباب تؤدي لاستبدال العدادات الميكانيكية القديمة بأخرى مسبقة الدفع

وحددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عدة شروط يتم على أساسها استبدال العدادات الميكانيكية القديمة بآخرى مسبقة الدفع وهي كالتالي:

تأخر دفع فاتورة الاستهلاك المنزلي لأكثر من شهرين متتاليين

منع مندوبى شركات التوزيع من المراقبة والتفتیش على إجراءات وتوصيلات الحصول على الكهرباء

قيام المستلم بهدم أو إزالة العقار محل التعاقد وفقا لعقود التغذية الكهربائية

الحصول على التيار من خلال التوصيل المباشر

إمداد الغیر بالكهرباء عن طريق التوصيلات غير القانونية

في حالة قيام المواطن بفض أو إتلاف الأختام على عداد الكهرباء أو أجهزة القیاس الخاصة بتسجيل الاستهلاك

في حالة إجراء إخلال عمدي في العدادات

زيادة الأحمال عن القدرات المتعاقد عليها.

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