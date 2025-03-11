رئيس الرعاية الصحية يبحث مع شركة صينية أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي في المجال الطبي

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، مع وفد شركة صينية، لبحث آفاق التعاون المستقبلي بين الجانبين.

وأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية، أنه خلال اللقاء تم استعراض الإمكانات التقنية والتجارية المتقدمة لشركة الصينية لافتًا إلى أبرز محاور اللقاء التي شملت تعزيز التكنولوجيا الطبية وتقديم حلول رقمية في مجال الأشعة، وكذلك نقل خبرات الشركة حول التجهيزات الطبية للمستشفيات الميدانية وسيارات الدعم الطبي في الطوارئ، فضلًا عن استخدام آليات الرقمنة والذكاء الاصطناعي في المجال الطبي.

أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي في القطاع الطبي

وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى أهمية تبني أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي في القطاع الطبي، مؤكدًا أن ذلك يسهم في تقديم نموذج ناجح يُحتذى به في تبني التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الحياة الصحية، لافتًا أن تكامل الخبرات والتكنولوجيا يُعدّ من الركائز الأساسية لتطوير الخدمات الصحية.







وقد شارك الاجتماع من هيئة الرعاية الصحية كل من، الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، الدكتور مؤمن عشماوي، مستشار رئيس الهيئة لمتابعة مشروعات الهيئة الاستراتيجية، اللواء مهندس شريف بلال، مساعد المدير التنفيذي للشؤون الهندسية والمشروعات ومدير عام الإدارة العامة للشؤون الهندسية، الدكتور محمد سامي، مساعد المدير التنفيذي لشئون التشغيل وتنمية الموارد ومدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية، الدكتور محمود الديب، مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية.

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