الثلاثاء 11 مارس 2025
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الصحة: إضافة 30 وحدة وماكينة جديدة لدعم خدمات الغسيل الكلوي في مختلف المحافظات

وزارة الصحة
وزارة الصحة
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أعلنت وزارة الصحة والسكان عن افتتاح أربع وحدات جديدة للغسيل الكلوي، إلى جانب توزيع 26 ماكينة غسيل كُلوي على عدد من المستشفيات في مختلف المحافظات، وذلك خلال شهر يناير 2025.

 

وذلك في إطار جهودها المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتسهيل حصول المرضى على الرعاية الصحية اللازمة.

أماكن إضافة وحدات الغسيل الكلوي 


وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوحدات الجديدة تشمل وحدة الغسيل الكلوي في بلانة بمحافظة أسوان، ومركزين للغسيل الكلوي بمحافظة الفيوم، أحدهما في وحدة الحجر والآخر في وحدة الغرق، بالإضافة إلى وحدة متخصصة في أمراض الكلى والكبد والجهاز الهضمي بمستشفى ملوي بمحافظة المنيا.


وأضاف عبد الغفار أن الوزارة قامت بدعم المستشفيات بعدد 26 ماكينة غسيل كُلوي جديدة، ما أسهم في رفع القدرة الاستيعابية لعدد من الوحدات، منها مستشفيات أبو قير ورأس التين بمحافظة الإسكندرية، ومركزي فارسكور وعزبة البرج بمحافظة دمياط، إلى جانب مستشفيات الرحمانية المركزي وشبراخيت المركزي بمحافظة البحيرة، ومستشفى قنا العام، ومستشفى شبرا بمحافظة القاهرة، ومستشفى شبين الكوم بمحافظة القليوبية، ومستشفى هيئة قناة السويس، بالإضافة إلى مستشفيات السنبلاوين العام وميت سلسيل المركزي والمنزلة العام بمحافظة الدقهلية.

 

توسعة وتجديد وحدة الغسيل الكلوي الخاصة بمرضى نقص المناعة في مستشفى حميات المنصورة

 


من جانبه، أشار الدكتور محمد زيدان، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إلى أنه تم توسعة وتجديد وحدة الغسيل الكلوي الخاصة بمرضى نقص المناعة في مستشفى حميات المنصورة، حيث جُهزت بثلاث صالات متخصصة للتعامل مع مختلف حالات نقص المناعة، إلى جانب تطوير محطة معالجة المياه الخاصة بالوحدة لضمان أعلى معايير السلامة.


كما أوضح زيدان أنه تم إدخال أربع ماكينات غسيل بتقنية HDF في مستشفيات طامية وسنورس وأطسا وأبشواي بمحافظة الفيوم، بالإضافة إلى تجهيز مستشفى بيلا بمحافظة كفر الشيخ بجهاز مونيتور وجهاز رسم قلب، مؤكدًا أن العمل جارٍ لاستكمال تجهيز وحدة الغسيل الكلوي في مستشفى أبو تشت المركزي بمحافظة قنا تمهيدًا لافتتاحها قريبًا.

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وفي سياق تيسير الإجراءات على المرضى، أعلنت الوزارة عن إطلاق خدمة ميكنة مواعيد جلسات الغسيل الكلوي، حيث يمكن للمرضى حجز الجلسات والتنقل بين المراكز عبر الاتصال بالخط الساخن (0225873050)، وذلك لضمان وصول الخدمة لأكبر عدد ممكن من المواطنين، في إطار استراتيجية وزارة الصحة الهادفة إلى تحسين مستوى الرعاية الصحية في جميع أنحاء الجمهورية.

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