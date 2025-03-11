شراكة جديدة تعرقل انتقال نجم ليفربول إلي برشلونة

كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، أن نادي برشلونة اقترب من خسارة صفقة مهمة، كان ينوي إبرامها الصيف المقبل.



وسبق أن ذكرت العديد من التقارير أن جناح ليفربول الكولومبي لويس دياز، أحد الأهداف الكبرى للبارسا في الصيف، بشرط عدم تجديد عقده مع الريدز.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، بات دياز أقرب كثيرا للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن تجديد عقده مع ليفربول، رغم أن المفاوضات بين جميع الأطراف بدت وكأنها وصلت إلى طريق مسدود.



وأشارت الصحيفة إلى أن توقيع ليفربول بالأمس وانتقاله إلى شركة ملابس جديدة ساعد كثيرا على تقريب وجهات النظر بين دياز والريدز.

وأوضحت أن شركة الملابس الجديدة لليفربول تعد الراعي الرئيسي للنجم الكولومبي، وتعتمد عليه بشكل كبير في الترويج لمنتجاتها، ما يضع حدا لتكهنات رحيل دياز عن الريدز في الصيف.

وكشفت أن برشلونة ما يزال يحافظ على تواصله المستمر مع لويس دياز وممثليه خلال الفترة الأخيرة، لكن العقبة الكبرى أمام إتمام الصفقة كانت السعر المرتفع للاعب الذي ينتهي عقده في صيف 2027.

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