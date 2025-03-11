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رياضة

تشكيل إنتر ميلان المتوقع ضد فينورد في دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان
إنتر ميلان

دوري أبطال أوروبا، يستضيف فريق إنتر ميلان نظيره فينورد مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى فريق إنتر ميلان خلال مباراته التي يخوضها أمام فينورد لتأكيد فوزه وحسم تأهله إلى دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.

 

وكان فريق إنتر ميلان أنهى مباراة الذهاب التي جمعته أمام نظيره فينورد، فائزًا بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب الفريق الهولندي الأسبوع الماضي.

 

تشكيل إنتر ميلان المتوقع ضد فينورد 


حراسة المرمى: جوسيب مارتينيز

خط الدفاع: بنيامين بافارد – فرانشيسكو أتشيربي – أليساندرو باستوني


خط الوسط: كريستيان أصلاني – فيديريكو ديماركو – نيكولو باريلا – هنريك ميخيتاريان – دينزل دومفريس

خط الهجوم: خواكين كوريا – لاوتارو مارتينيز

 

موعد مباراة إنتر ميلان ضد فينورد  


وتنطلق صافرة مباراة إنتر ميلان ضد فينورد في ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي، على ملعب “ جوزيبي مياتزا” معقل نادي إنتر ميلان الإيطالي في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

 

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد فينورد


وتمتلك شبكة قنوات “بي إن سبورتس” الحقوق الحصرية لنقل بطولة دوري أبطال إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن المنقرر أن تذاع مباراة إنتر ميلان ضد فينورد عبر قناة “beIN Sports HD 2”.

 

 

 


 

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