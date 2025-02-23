جرائم العنف ضد المرأة.. أنماطه وأسبابه.. وماذا قدمت وزارة الداخلية لمواجهة العنف ضد المرأة.. والعقوبات القانونية لردع المخالفين

أولت وزارة الداخلية، اهتمامًا كبيرًا بالمرأة وسبل حمايتها والتصدي بكل قوة وحسم لشكل من أشكال العنف الذي يمكن أن يقع عليها أو تتعرض له باتخاذ الإجراءات القانونية والمجتمعية اللازمة، وذلك تأكيدًا على كفالة حقوق المرأة والحفاظ على كرامتها والعمل على الحد من جميع أشكال العنف الممارس ضدها.



صور وأشكال العنف ضد المرأة

وتتعدد صور وأشكال العنف ضد المرأة ومن بينها؛ العنف الجنسي: ويشمل (المضايقات، التعرض الجنسي، الزواج المبكر، ختان الإناث) ودائما يقترن بالعنف الجسدي والنفسي.



العنف الجسدي: الذي يقع على جسد الضحية ويترك آثارا والضرب هو أهم مظاهر هذا العنف.

العنف النفسي: الضغط النفسي الذي يمارس بحق السيدة مثل تهديد الزوج لزوجته بحرمانها من أطفالها أو تهديد الأب لابنته بحرمانها من التعليم وغيرها من أشكال العنف النفسي.

أسباب العنف ضد المرأة



وتعددت أسباب العنف ضد المرأة؛ حيث يمكن للعنف ضد المرأة أن يحدث في جميع المجتمعات بصرف النظر عن الطبقة الاجتماعية التي تنتمى لها المرأة، ولسكوت النساء اللاتي يتعرض للعنف دور في ازدياد العنف ضدهن.

كما أن للموروث الثقافي السائد في المجتمع إضافة إلى التربية الخاطئة للأطفال دور في زيادة حالات العنف ضد المرأة، حيث إن أغلب الأسر تربي أطفالها على التمييز بين الشاب والفتاة وتفضيله عليها مما يعطيه سلطة تتيح له استعمال العنف ضدها.

كما يرجع العنف إلى أسباب مادية؛ كالفقر وما ينتج عنه من مشكلات أو إدمان المخدرات وما يؤدي إليه من عنف من قبل المدمن.

ماذا قدمت وزارة الداخلية لمواجهة العنف ضد المرأة؟

من جانبها، بادرت وزارة الداخلية بمواجهة جرائم العنف ضد المرأة بإنشاء كيانات شرطية متخصصة للتعامل مع تلك الجرائم بشكل يراعى احترام خصوصية المجنى عليهما وتشجيعها على التواصل مع الجهات الشرطية للحصول على حقوقها القانونية والحد من تلك المشكلات من خلال إدارة متابعة مكافحة جرائم العنف ضد المرأة والطفل ذوى الاحتياجات الخاصة.

وتتبع قطاع حقوق الإنسان وأقسام مكافحة جرائم العنف ضد المرأة والطفل وذوى الاحتياجات الخاصة بكافة مديريات الأمن.



مهام إدارة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية

حرصت وزارة الداخلية على مكافحة العنف ضد المرأة؛ من خلال إنشاء إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة بقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية الذي حقق نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية، وذلك من خلال الجهود الملموسة للعاملين بهذه الإدارة على أرض الواقع.

وتختص إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة بـ:

- تلقى الشكاوى والالتماسات في مجال جرائم العنف ضد المرأة واتخاذ اللازم بشأنها.

-التنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة والأجهزة المختصة بالدولة لتقديم كافة أوجه الدعم النفسى والمجتمعى والقانونى للسيدات والفتيات الواقع عليهن العنف.

-إعداد الخطط والبرامج اللازمة لوضع استراتيجية بالتعامل مع جرائم العنف ضد المرأة بكافة أشكالها وصورها ومتابعة تنفيذيها.

-اقتراح وتنفيذ برامج التوعية اللازمة (ندوات –حلقات نقاشية –مؤتمرات –إعداد وطباعة كتيبات ومطبوعات ) لرفع الوعى المجتمعى وكذا فى أوساط العاملين بالوزارة بأهمية التصدى لجرائم العنف ضد المرأة.

-الإشراف الفنى على أقسام ووحدات مكافحة العنف ضد المرأة بمديريات الأمن والمصالح والإدارات العامة فيما يتعلق بتنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة لاستراتيجيات مكافحة تلك الجرائم وعرض تقارير بنتائج متابعة تقييم مستوى الأداء الفنى بتلك الأجهزة.

-التعاون مع المجالس القومية المتخصصة فى مجال عمل الإدارة لتحقيق الأهداف المشتركة.

أرقام شكاوى المرأة بوزارة الداخلية



وخصصت وزارة الداخلية ؛ أرقام للتواصل المباشر معها ولتلقى شكاوى المرأة (٠١١٢٦٩٧٧٤٤٤-٠١١٢٥٩٧٧٣٣٣-٠١١٢٦٩٧٧٢٢٢) أو من خلال البريد الإلكتروني لقطاع حقوق الإنسان على شبكة المعلومات الدولية.

العقوبات القانونية لردع المخالفين ومرتكبى العنف ضد المرأة بكافة أشكالها

وتضمنت أبرز التشريعات القانونية لمكافحة العنف ضد المرأة بكافة أشكالها



-إقرار قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث، ويهدف التشريع إلى مواجهة ظاهرة ختان الإناث بحسم على اعتبار أنها من أبشع الظواهر الاجتماعية.



وقضت المادة (242 مكررا) بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات...وحسب المادة القانونية " إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد المدة لا تقل عن عشر سنوات"



-تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بتشديد العقوبات على التعرض للغير، والتحرش الجنسى، على أن تكون جناية -بدلًا من جنحة- لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه، وتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص.



وتتضمن تعديل المادة (306 مكررا أ) الخاصة بتغليظ عقوبة التعرض للغير ونصت على معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.



-تعديل قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، ليواجه بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.



-حفظ سرية البيانات للمجنى عليه فى قضايا التحرش، حيث أضيفت إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة برقم 113مكرر مفادها أنه لقاضى التحقيق لظرف يقدره عدم إثبات بيانات المجنى عليه فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون العقوبات أو فى المادتين 306 مكرر أ، و"306" مكرر ب من ذات القانون، أو فى المادة "96"من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل.



-تعديل قانون رقم 58 لسنة 1937، المعروف بقانون النفقة والمتعة واســتهدف تعديــل القانــون مواجهــة المتهربيــن مــن دفــع ُ النفقــة، وهــذه المشــكلة تعــد مــن أهــم مشــاكل قضايــا الأحـوال الشـخصية التـي تعـاني منهـا المـرأة.



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