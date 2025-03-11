3 أسباب تمنع انسحاب الأهلي من القمة 130

سادت حالة من الغضب داخل النادي الأهلي، بعد إسناد إدارة مباراة القمة 130 أمام الزمالك، لطاقم حكام محلي في المواجهة المقرر لها اليوم الثلاثاء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الأولى من منافسات مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

وأعلن النادي الأهلي، في بيان رسمي له: "دعا محمود الخطيب رئيس النادي مجلس الإدارة، لاجتماع طارئ ظهر اليوم الثلاثاء، لبحث الموقف النهائي من خوض مباراة الزمالك، بسبب تعيين طاقم تحكيم مصري".

وأضاف البيان: "يعقد الاجتماع الطارئ لاتخاذ ما يراه مجلس الإدارة مناسبا من قرارات للحفاظ على حقوق الأهلي فيما يخص أزمة حكام مباراة القمة".



وترصد فيتو في السطور التالية 3 أسباب تمنع الأهلي من الانسحاب من القمة 130 أمام الزمالك بعد تعيين طاقم حكام مصري بقيادة محمود بسيوني لإدارة المباراة.

أول الأسباب: العقوبات المنتظرة حال الانسحاب بفقد نقاط المباراة علاوة على ثلاث نقاط أخري نهاية الموسم، مما يؤدي إلىي ضياع فرصة المنافسة على اللقب مع بيراميدز واتساع الفارق إلي 9 نقاط.

ويأتي ثاني الأسباب هو: عدم تقبل عدد كبير من جماهير الأهلي فكرة الانسحاب من المباراة التي تحظي باهتمام سواء داتخل مصر أو الوطن العربي والأفريقي.

ثالث الأسباب هو: عدم إعطاء الفرصة لمنافسه التقليدي الزمالك بالمنافسة على الدوري وخطف المركز الثاني حال تتويج بيراميدز بااللقب ومن ثم ضياع فرصة المشاركة في دوري أبطال أفريقيا حال عدم التتويج باللقب بالنسخة الحالية.

موعد مباراة الأهلي والزمالك



وتنطلق صافرة مباراة الأهلي والزمالك في التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء في ستاد القاهرة الدولي في افتتاح الجولة الأولي للمرحلة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والأهلي

وتنقل مباراة الزمالك والأهلي في القمة 130 اليوم الثلاثاء عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.



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