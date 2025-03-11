النيابة تصرح بدفن جثة شخص لقي مصرعه عقب سقوطه من أعلى عقار بالنزهة

صرحت نيابة النزهة بدفن جثة شخص لقي مصرعه عقب سقوطه من الطابق الرابع بدائرة القسم عقب الانتهاء من اعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.



كانت تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بمصرع شخص سقط من اعلي عقار بدائرة قسم شرطة النزهة، علي الفور انتقلت قوات الامن الي مكان البلاغ.

وبالفحص تبين سقوط شخص من الطابق الرابع بشقة بمنطقة النزهة ويرتدي كامل ملابسه وبه اثار كسور متفرقة بالجسم ونزيف خارجي.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق

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