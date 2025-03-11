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حوادث

السجن المؤبد لأب متهم باغتصاب طفلتيه كرها عنهما بمنشأة ناصر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة أب لاتهامه باغتصاب طفلتيه كرها عنهما بمنطقة منشأة ناصر بالسجن المؤبد. 

 

المتهم واقع بناته كرهًا عنهم

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم “ج.ن” واقع طفلته البالغة من العمر 17 عامًا بغير رضاها، واستمر في مواقعتها أكثر من مرة مهددًا إياها بالقتل  حال إخبار والدتها.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم واقع طفلته الثانية البالغة من العمر 14 عامًا أكثر من مرة، مهددًا إياها بالقتل حال إخبار والدتها.

وشهدت المجني عليها الطفلة الأولى أنها ما أن بلغت الخامسة عشرة من عمرها، قام والدها بمواقعتها بغير رضاها وعاود فعلته العديد من المرات مهددًا إياها بالقتل في حال إخبار والدتها.

وشهدت المجني عليها الطفلة الثانية، أنها عندما بلغت الثانية عشرة من عمرها قام والدها بمواقعتها بغير رضاها وعاود فعلته العديد من المرات مهددًا إياها بالقتل في حال إخبار والدتها.

 

التحريات تكشف صحة الواقعة

وجاء في تحريات المباحث الجنائية التي أجراها ضابط شرطة بوحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر عن صحة الواقعة على نحو ما شهدت به المجني عليها الأولى وما قررت به المجني عليها الثانية.

وبمواجهة المتهم بالواقعة أقر بارتكابها.

كما شهدت شقيقة المتهم بقيامها بالإبلاغ عن الواقعة عقب علمها من المجني عليهما بذلك.

وتلقت مباحث  قسم شرطة منشأة ناصر بلاغًا من عاملة نظافة تتهم شقيقها باغتصاب ابنتيه القصر تحت التهديد.

وبالقبض على المتهم اعترف بارتكابه الواقعة مبررًا فعلته بأنه كان تحت تأثير المواد المخدرة فضلًا عن هجر زوجته لفراشه.

 

المتهم: المخدرات السبب

وقال المتهم في تحقيقات النيابة إنه كان يمر بظروف صعبة فاتجه إلى تعاطي المواد المخدرة، وعندما يعود إلى المنزل يكون مغيب العقل فيعتدي على ابنتيه دون إدراك منه.

وأضاف المتهم أنه بعد الانتهاء من فعلته ينام وما أن يستفيق فيشعر بالندم على ما أقدم عليه من جريمة هتك عرضه.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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محكمة جنايات شمال القاهرة منشأة ناصر النيابة العامة

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