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التضخم يرهق جيوب المصريين.. ارتفاع أسعار 8 غذائية خلال فبراير 2025.. والفاكهة تسجل ارتفاعا بنسبة 44.1%

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

معدل التضخم في فبراير ، يعد ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية والخدمات، أحد التحديات التي  تؤرق أي بيت مصري خلال المرحلة الراهنة، والتى تستلزم مزيدًا من بنود الإنفاق عليها، مما يخلق نوعا من المعاناة على ميزانية الأسرة بشكل شهري.

ارتفاع أسعار السلع الغذائية 

ويشعر المواطن بشكل يومي بارتفاع أسعار السلع الغذائية، وهو الأمر الذي يمثل تحديًا صعبًا ويعد ارتفاع أسعار المنتجات والسلع الغذائية إحدى الأزمات الاقتصادية التي تؤرق المواطنين نتيجة إضافة المزيد من الأعباء الاقتصادية على كاهل الأسرة. 

 

 

 شهدت عدد من أسعار  السلع الغذائية  ارتفاعا  خلال شهر  فبراير 2025 مقارنة بـ  فبراير 2024،  وذلك طبقًا لما رصده التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين، حيث سجل قسم الطعام والمشروبات تغيرًا قدره (4.2% ) وذلك على أساس سنوي. 

 

ارتفاع أسعار السلع الغذائية على أساس سنوي

 التغير السنوي (شهر فبراير 2025 مقارنة بشهر فبراير 2024): 

 سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (4.2%) وتأتى التغييرات التالية:

وسجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعا خلال شهر  فبراير 2025 مقارنة بـ فبراير 2024 قدره (4.2%) نتيجة الآتي. 

 

1- ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (7.2%) 

2-ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (0.9%)

3 - ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (6.3%) 

4 - ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (7.9%) 

5 - ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (44.1%) 

6 - ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.1%)

7 -ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (9.2%)... 

8- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (26.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (18.8%)، مجموعة الدخان بنسبة (26.8%).

 

 انخفاض أسعار مجموعة الخضروات والزيوت 

- انخفاض أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة (-7.0%). 

-انخفاض أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (-3.4%).

 

ارتفاع أسعار السلع الغذائية على أساس شهري 

 التغيــر الشهــرى (شهــر فبراير 2025 مقارنة بشهـر يناير 2025):

 سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعا  خلال شهر  فبراير 2025 مقارنة بـ   يناير 2025  قدره (  0.4%) نتيجة الآتي: 

 

 كما شهد عدد من السلع الغذائية ارتفاعا خلال شهر فبراير 2025، مقارنة بـ يناير 2025 ، وذلك طبقًا لما رصده التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، حيث سجل قسم الطعام والمشروبات تغيرًا قدره (0.4%)

وتأتي التغييرات نتيجة للآتي:

 

1- ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.8%) 

 2-ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (3.2%) 

3- ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.4%)
 

4- ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.7%)
 

5- ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.4%)
 

6- ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (3.0%)
 

7- ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (0.8%)
 

8-سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (6.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (3.3%)، مجموعة الدخان بنسبة (6.3%).

  •  انخفاض اسعار الخضروات والبن والشاى
     
  • انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-8.2%)
  • انخفاض أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (-0.2%).

 

ارتفاع أسعار السلع الغذائية 

 ويعتبر ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية والخدمات، أحد التحديات التي  تؤرق أي بيت مصري خلال المرحلة الراهنة، والتى  تستلزم مزيدا من بنود الإنفاق عليها، مما يخلق  نوعا من المعاناة على ميزانية الأسرة بشكل شهري.

ويشعر المواطن بشكل يومي بارتفاع أسعار السلع الغذائية، وهو الأمر الذي يمثل تحديا صعبا ويعد ارتفاع أسعار المنتجات والسلع الغذائية إحدى الأزمات الاقتصادية التي تؤرق المواطنين نتيجة إضافة المزيد من الأعباء الاقتصادية على كاهل الأسرة.

تأثير  التضخم على القدرة الشرائية 

التضخم هو ارتفاع مستمر ومؤثر في المستوى العام للأسعار، وبالتالي فإن الزيادة المؤقتة لا تعتبر تضخمًا، كما أن التضخم يعمل على تقليل القوة الشرائية للأفراد كمية السلع والخدمات التي يمكن شرائها في حدود الدخل.

فالتضخم يعني الزيادة العامة في أغلب قيم الأسعار، وبالتالي تؤدي إلى انخفاض القيمة الشرائية للعملة، ومن التعريفات الأخرى للتضخّم هو زيادة في حجم النقود في السوق، والذي ينتج عنه فقدان للقيمة الحقيقيّة للعملات، مقابل ارتفاع في سعر السلع، والخدمات في الأسواق التجاريّة.

ونتيجة لارتفاع الأسعار فيؤثر ذلك على قدرة قطاع كبير من المواطنين على تلبية النفقات اليومية مثل النقل والطعام والملابس ونتيجة لذلك، يقوم العديد من المواطنين بتعديل سلوكهم للتكيف مع هذا الواقع الجديد بما في ذلك تعديل عادات الإنفاق وغير ذلك.

ارتفاع أسعار السلع الغذائية 

 ويعتبر ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية والخدمات، أحد التحديات التي  تؤرق أي بيت مصري خلال المرحلة الراهنة، والتى  تستلزم مزيدا من بنود الإنفاق عليها، مما يخلق  نوعا من المعاناة على ميزانية الأسرة بشكل شهري.

ويشعر المواطن بشكل يومي بارتفاع أسعار السلع الغذائية، وهو الأمر الذي يمثل تحديا صعبا ويعد ارتفاع أسعار المنتجات والسلع الغذائية إحدى الأزمات الاقتصادية التي تؤرق المواطنين نتيجة إضافة المزيد من الأعباء الاقتصادية على كاهل الأسرة.

تاثير  التضخم على القدرة الشرائية 

التضخم هو ارتفاع مستمر ومؤثر في المستوى العام للأسعار، وبالتالي فإن الزيادة المؤقتة لا تعتبر تضخمًا، كما أن التضخم يعمل على تقليل القوة الشرائية للأفراد كمية السلع والخدمات التي يمكن شرائها في حدود الدخل.

فالتضخم يعني الزيادة العامة في أغلب قيم الأسعار، وبالتالي تؤدي إلى انخفاض القيمة الشرائية للعملة، ومن التعريفات الأخرى للتضخّم هو زيادة في حجم النقود في السوق، والذي ينتج عنه فقدان للقيمة الحقيقيّة للعملات، مقابل ارتفاع في سعر السلع، والخدمات في الأسواق التجاريّة.

 

ونتيجة لارتفاع الأسعار فيؤثر ذلك على قدرة قطاع كبير من المواطنين على تلبية النفقات اليومية مثل النقل والطعام والملابس ونتيجة لذلك، يقوم العديد من المواطنين بتعديل سلوكهم للتكيف مع هذا الواقع الجديد بما في ذلك تعديل عادات الإنفاق وغير ذلك.

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أسعار السلع الغذائية السلع الغذائية التضخم

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