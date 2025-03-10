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رياضة

حكام مباريات غدا الثلاثاء في الدوري المصري الممتاز

نادر قمر الدولة،
نادر قمر الدولة، فيتو

الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري برئاسة الكولومبي أوسكار رويز، أسماء حكام مباريات غد الثلاثاء ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، وجاءت على النحو التالي:

مباراة حرس الحدود وبتروجيت

مباراة الجونة والاتحاد السكندري

مباراة مودرن سبورت وسموحة

بيراميدز في صدارة ترتيب الدوري المصري

وحافظ بيراميدز 42 نقطة على صدارة جدول الدوري المصري بفارق ثلاث نقاط عن الأهلي صاحب الوصافة برصيد 39 نقطة بعد ختام المرحلة الأولى للبطولة.

وتعد فرص بيراميدز والأهلي والزمالك ويليهم المصري البورسعيدي هم الأقرب للمنافسة على لقب الدوري المصري هذا الموسم والتأهل للبطولات القارية.

ترتيب المجموعة الأولى بالدوري المصري

1 بيراميدز 42 نقطة
2 الأهلي 39 نقطة
3 الزمالك 32 نقطة
4 المصري البورسعيدي 30 نقطة
5 البنك الأهلي 29 نقطة
6 سيراميكا كليوباترا 24 نقطة
7 فاركو 23 نقطة
8 بتروجيت 22 نقطة
9 حرس الحدود 22 نقطة

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الدوري المصري لجنة الحكام باتحاد الكرة أوسكار رويز مباراة حرس الحدود وبتروجيت مباراة الجونة والاتحاد السكندري مباراة مودرن سبورت وسموحة

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