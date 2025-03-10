حكام مباريات غدا الثلاثاء في الدوري المصري الممتاز

الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري برئاسة الكولومبي أوسكار رويز، أسماء حكام مباريات غد الثلاثاء ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، وجاءت على النحو التالي:

مباراة حرس الحدود وبتروجيت

مباراة الجونة والاتحاد السكندري

مباراة مودرن سبورت وسموحة

بيراميدز في صدارة ترتيب الدوري المصري

وحافظ بيراميدز 42 نقطة على صدارة جدول الدوري المصري بفارق ثلاث نقاط عن الأهلي صاحب الوصافة برصيد 39 نقطة بعد ختام المرحلة الأولى للبطولة.

وتعد فرص بيراميدز والأهلي والزمالك ويليهم المصري البورسعيدي هم الأقرب للمنافسة على لقب الدوري المصري هذا الموسم والتأهل للبطولات القارية.

ترتيب المجموعة الأولى بالدوري المصري

1 بيراميدز 42 نقطة

2 الأهلي 39 نقطة

3 الزمالك 32 نقطة

4 المصري البورسعيدي 30 نقطة

5 البنك الأهلي 29 نقطة

6 سيراميكا كليوباترا 24 نقطة

7 فاركو 23 نقطة

8 بتروجيت 22 نقطة

9 حرس الحدود 22 نقطة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.