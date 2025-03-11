الثلاثاء 11 مارس 2025
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حوادث

استدعاء والد طفل تستغله والدته في التسول بالقاهرة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

أمرت النيابة العامة باستدعاء والد طفل تستخدمه والدته في استجداء المواطنين والإمساك بإحدى السيارات أثناء سيرها بمحافظة القاهرة معرضًا حياته للخطر، لتلسيمه له، وفي حال عدم حضوره يتم إيداعه إحدى دور الرعاية لحين انتهاء التحقيقات.

استجداء المارة  


وتابعت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام طفل باستجداء المواطنين والإمساك بإحدى السيارات أثناء سيرها بمحافظة القاهرة معرضًا حياته للخطر.


وبالفحص أمكن تحديد وضبط الطفل، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد استجداء المواطنين داخل السيارات والتحصل منهم على مبالغ مالية بتحريض من والدته (مقيمة بذات العنوان " لهما معلومات جنائية) تم ضبطها.
وبمواجهتها أيدت ما جاء بأقوال نجلها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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النيابة العامة محافظة القاهرة وزارة الداخلية

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