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حوادث

النيابة توجه تهمة الاتجار بالبشر إلى سيدة استخدمت ابنها في التسول بالقاهرة

حبس متهمة، فيتو
حبس متهمة، فيتو

وجهت النيابة العامة إلى ربة منزل تستخدم ابنها في استجداء المواطنين والإمساك بإحدى السيارات أثناء سيرها بمحافظة القاهرة معرضًا حياته للخطر تهمة الاتجار بالبشر والتسول.


استجداء المارة والإمساك بسيارة أثناء سيرها 


وتابعت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام طفل باستجداء المواطنين والإمساك بإحدى السيارات أثناء سيرها بمحافظة القاهرة معرضًا حياته للخطر


وبالفحص أمكن تحديد وضبط الطفل، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد استجداء المواطنين داخل السيارات والتحصل منهم على مبالغ مالية بتحريض من والدته (مقيمة بذات العنوان " لهما معلومات جنائية) تم ضبطها.


وبمواجهتها أيدت ما جاء بأقوال نجلها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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النيابة العامة محافظة القاهرة وزارة الداخلية

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