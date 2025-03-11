أرقام مذهلة للأهلي في الدوري قبل مواجهة الزمالك بالقمة 130

يترقب متابعو وعشاق الكرة المصرية مباراة القمة 130 بين الأهلي والزمالك المقرر إقامتها ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف نادي الزمالك غريمه التقليدي النادي الأهلي مساء اليوم الثلاثاء على إستاد القاهرة الدولي في إطار منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

ماذا قدم الأهلي قبل قمة اليوم

يعتبر الاهلي صاحب أقوى هجوم في بطولة الدوري الممتاز، حيث سجل 26 هدفا في 14 مباراة.

واستطاع لاعبو الأهلي لمس الكرة 366 مرة أكثر من أي نادٍ آخر في الدوري هذا الموسم.

الأهلي هو الفريق الوحيد الذي لم يتعرض لأي هزيمة في الدوري حتى الآن.

كما أن الأهلي هو الفريق الأكثر خروجا بشباك نظيفة خلال 8 مباريات متساويا مع حرس الحدود.

وتلقى حارس مرمى فريق القلعة الحمراء 43 تسديدة، كأقل فريق في بطولة الدوري يتلقى تسديدات على مرماه.

ودخل في مرمى الاهلي 8 أهداف كثاني أفضل دفاع بعد بيراميدز الذي دخل مرماه 7 أهداف.

ويمتلك الأهلي هداف الدوري حتى الآن وهو إمام عاشور، بـ9 أهداف.

ويعتبر حسين الشحات أكثر من صنع فرص في الدوري المصري بـ33 فرصة.

مباراة الأهلي والزمالك

الزمالك يدخل اللقاء رافعًا شعار لا بديل عن الفوز، حيث يسعى لحصد نقاط المباراة كاملة من أجل إنعاش آماله في المنافسة على لقب الدوري من جديد، بعد ابتعاده نسبيًّا عن المنافسة علي اللقب، ولا يرى أمامه سوى الفوز ليعيده إلى سباق القمة.

أما الأهلي، فيدخل المباراة هو الآخر وانظاره تتجه إلي النقاط الثلاث، لمواصلة مطاردة بيراميدز متصدر جدول الترتيب، وتقليص الفارق معه في رحلة الحفاظ على اللقب للموسم الثالث على التوالي.

ويطمح الفريق الأحمر إلى استكمال زحفه نحو الصدارة، حيث يعني أي تعثر للفريق أمام الزمالك ابتعاده بشكل نسبي عن المنافسة على لقب الدوري لصالح بيراميدز.



حكام مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

حكم ساحة: محمود بسيوني

مساعد أول: أحمد توفيق طلب

مساعد ثان: سامي هلهل

حكم رابع: حمادة القلاوي

حكم الـ VAR: أحمد الغندور

مساعد الـ VAR أول: هاني عبدالفتاح

مساعد الـVAR ثاني: محمد الشناوي

موقف الأهلى والزمالك فى الدوري الممتاز

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة، بعدما حقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في 6 مواجهات ولم يهزم وسجل لاعبوه 30 هدفًا وتلقت شباكه 9، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 32 نقطة بعدما حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 3 مرات وسجل لاعبوه 30 هدفًا وتلقت شباكه 16.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك في التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء في إستاد القاهرة الدولي وتنقل عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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